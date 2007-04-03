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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:04

Головний економіст Банку Англії розглядає можливість запровадження від'ємних базових % ставок по британському фунту.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10225
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  #<1 ... 693694695696
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