|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:04
Головний економіст Банку Англії розглядає можливість запровадження від'ємних базових % ставок по британському фунту.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:18
buy EURUSD market 1,0815 (stop 1,0764)
доливка ще одного траншу у довжину
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:35
1,0915 або +100 пунктів за одну 4-х годинну свічку
денний максимум 1,0920 - відкат до 1,0860 (бажано не нижче 1,0830) = знову купівля або доливка
для зміни поточної тенденції на висхідну єврику достатньо закритися над 1,0862
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
|