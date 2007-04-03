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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:04

Головний економіст Банку Англії розглядає можливість запровадження від'ємних базових % ставок по британському фунту.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:18

buy EURUSD market 1,0815 (stop 1,0764)

доливка ще одного траншу у довжину
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:35

1,0915 або +100 пунктів за одну 4-х годинну свічку

робочий сценарій : після досягнення денного максимуму на 1,0920 очікуємо на відкат до 1,0860 - аби знову купувати у довжину або доливати до лонгів

для зміни поточної тенденції на висхідну єврику достатньо закритися над 1,0862

за умови закріплення будемо перебудовувати корекційні контрольні зони
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:36

Re: Валютный рынок в мире

Чемиобьясняется такой резкий рост?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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