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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:04
Головний економіст Банку Англії розглядає можливість запровадження від'ємних базових % ставок по британському фунту.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:18
buy EURUSD market 1,0815 (stop 1,0764)
доливка ще одного траншу у довжину
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:35
1,0915 або +100 пунктів за одну 4-х годинну свічку
робочий сценарій : після досягнення денного максимуму на 1,0920 очікуємо на відкат до 1,0860 - аби знову купувати у довжину або доливати до лонгів
для зміни поточної тенденції на висхідну єврику достатньо закритися над 1,0862
за умови закріплення будемо перебудовувати корекційні контрольні зони
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:36
Re: Валютный рынок в мире
Чемиобьясняется такой резкий рост?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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