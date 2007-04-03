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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:04

Головний економіст Банку Англії розглядає можливість запровадження від'ємних базових % ставок по британському фунту.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:18

buy EURUSD market 1,0815 (stop 1,0764)

доливка ще одного траншу у довжину
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:35

1,0915 або +100 пунктів за одну 4-х годинну свічку

робочий сценарій : після досягнення денного максимуму на 1,0920 очікуємо на відкат до 1,0860 - аби знову купувати у довжину або доливати до лонгів

для зміни поточної тенденції на висхідну єврику достатньо закритися над 1,0862

за умови закріплення будемо перебудовувати корекційні контрольні зони
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:36

Re: Валютный рынок в мире

Чемиобьясняется такой резкий рост?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:56

Investor_K

я не схильний виділяти якусь одну подію із стрічки новин дня

накопичене позиціювання та економічний фундаментал (стата + % ставки) завжди переважуватимуть емоційну реакцію на окремі новини
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58

максимум європейської сесії 1,0944
  ЛОБ Додано: Чет 30 кві, 2020 13:28 написав:малюночок на 1-годинних інтервалах викидати на смітник ще зарано :
https://i.imgur.com/XY45JKH.png
...
альтернативний варіянт з червоними стрілочками означає лишень те, що можна розторгувати хоч чорта лисого, яким би не був власний погляд прогнозиста на середньострок

ПС. точки входу мають свою логіку та позначені не випадково.

актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png

конфліктність розкладу через існування декількох імпульсних відрізків можна розв'язати тільки розумінням природи руху : я особисто схильний ігнорувати оманний імпульс Risk-OFF втечі у бакс (за період 08/03-20/03) - хоч він виявився найбільший

візуально чітко можна виділити зону накопичення обсягів - більша кількість спроб виходів вище зони має вказувати на потенціал прориву саме у висхідному напрямку

жирними точками позначено логіку дозавантаження довгих позицій на купівлю у випадку реалізації очікуваного сценарію з походом нагору.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:51

1.0970. это тренд или однодневные игры?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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