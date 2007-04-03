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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:04
Головний економіст Банку Англії розглядає можливість запровадження від'ємних базових % ставок по британському фунту.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:18
buy EURUSD market 1,0815 (stop 1,0764)
доливка ще одного траншу у довжину
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:35
1,0915 або +100 пунктів за одну 4-х годинну свічку
робочий сценарій : після досягнення денного максимуму на 1,0920 очікуємо на відкат до 1,0860 - аби знову купувати у довжину або доливати до лонгів
для зміни поточної тенденції на висхідну єврику достатньо закритися над 1,0862
за умови закріплення будемо перебудовувати корекційні контрольні зони
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:36
Re: Валютный рынок в мире
Чемиобьясняется такой резкий рост?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:56
Investor_K
я не схильний виділяти якусь одну подію із стрічки новин дня
накопичене позиціювання та економічний фундаментал (стата + % ставки) завжди переважуватимуть емоційну реакцію на окремі новини
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58
максимум європейської сесії 1,0944
актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :
конфліктність розкладу через існування декількох імпульсних відрізків можна розв'язати тільки розумінням природи руху : я особисто схильний ігнорувати оманний імпульс Risk-OFF втечі у бакс (за період 08/03-20/03) - хоч він виявився найбільший
візуально чітко можна виділити зону накопичення обсягів - більша кількість спроб виходів вище зони має вказувати на потенціал прориву саме у висхідному напрямку
жирними точками позначено логіку дозавантаження довгих позицій на купівлю у випадку реалізації очікуваного сценарію з походом нагору.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:51
1.0970. это тренд или однодневные игры?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:38
Евро продолжает расти, после того как лидеры Франции и Германии в понедельник вступили с предложением о создании фонда, который будет предоставлять гранты регионам и секторам Европейского Союза, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.
Единая валюта также получает поддержку от более слабого доллара, который потерял свою привлекательность в качестве убежища после обнадеживающих результатов испытания вакцины против COVID-19, что привело к увеличению рискованных активов.
Германия и Франция, чьи соглашения обычно прокладывают путь к более широким сделкам в ЕС, предложили Европейской комиссии заимствовать 500 млрд евро ($546,90 млрд) от имени всего ЕС. Ожидается, что комиссия представит свое предложение о фонде до Европейского саммита, запланированного на 27 мая.
Франко-германское предложение представляет собой существенный шаг вперед в направлении использования совместного фискального потенциала для обеспечения устойчивого фискального стимулирования для поддержки восстановления экономики.
Экспериментальная вакцина COVID-19 компании Moderna Inc, первая из протестированных в США, выработала защитные антитела у небольшой группы здоровых добровольцев.
Похоже, это тренд
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:24
щодо EUR/USD
мої думки щодо майбутнього тренду ЄВРО базуються на динаміці % ставок EUR & USD
потенціал падіння USD vs EUR тільки на звуженні ринкових % ставок простягається з поточного значення 0,91 (за прямим котируванням) і щонайменше до 0,80 - а це принаймі 14%
курс USD/EUR 0,80 (0,8 EUR за 1 USD) = EUR/USD 1,25
у випадку запровадження ФРС США від'ємної цільової % ставки по федеральних фондах низхідний тренд по баксу з вееликою імовірністю перевершить цю попередню оцінку
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:54
Аксіома ринку форекс :
Відсоткові ставки й курси валют ходять разом, а періоди розбіжностей між ними рано чи пізно закінчуються відновленням взаємозв'язку.
Динаміка різниці % доходностей двох валют є основним чинником їх взаємного валютного курсу.
Зазвичай таким орієнтиром є доходність державних середьо- та довгострокових облігацій (від 2 до 10 років) двох країн.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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