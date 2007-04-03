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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:04

Головний економіст Банку Англії розглядає можливість запровадження від'ємних базових % ставок по британському фунту.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:18

buy EURUSD market 1,0815 (stop 1,0764)

доливка ще одного траншу у довжину
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:35

1,0915 або +100 пунктів за одну 4-х годинну свічку

робочий сценарій : після досягнення денного максимуму на 1,0920 очікуємо на відкат до 1,0860 - аби знову купувати у довжину або доливати до лонгів

для зміни поточної тенденції на висхідну єврику достатньо закритися над 1,0862

за умови закріплення будемо перебудовувати корекційні контрольні зони
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:36

Re: Валютный рынок в мире

Чемиобьясняется такой резкий рост?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:56

Investor_K

я не схильний виділяти якусь одну подію із стрічки новин дня

накопичене позиціювання та економічний фундаментал (стата + % ставки) завжди переважуватимуть емоційну реакцію на окремі новини
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58

максимум європейської сесії 1,0944
  ЛОБ Додано: Чет 30 кві, 2020 13:28 написав:малюночок на 1-годинних інтервалах викидати на смітник ще зарано :
https://i.imgur.com/XY45JKH.png
...
альтернативний варіянт з червоними стрілочками означає лишень те, що можна розторгувати хоч чорта лисого, яким би не був власний погляд прогнозиста на середньострок

ПС. точки входу мають свою логіку та позначені не випадково.

актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png

конфліктність розкладу через існування декількох імпульсних відрізків можна розв'язати тільки розумінням природи руху : я особисто схильний ігнорувати оманний імпульс Risk-OFF втечі у бакс (за період 08/03-20/03) - хоч він виявився найбільший

візуально чітко можна виділити зону накопичення обсягів - більша кількість спроб виходів вище зони має вказувати на потенціал прориву саме у висхідному напрямку

жирними точками позначено логіку дозавантаження довгих позицій на купівлю у випадку реалізації очікуваного сценарію з походом нагору.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:51

1.0970. это тренд или однодневные игры?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:38

  Investor_K написав:1.0970. это тренд или однодневные игры?

Евро продолжает расти, после того как лидеры Франции и Германии в понедельник вступили с предложением о создании фонда, который будет предоставлять гранты регионам и секторам Европейского Союза, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.
Единая валюта также получает поддержку от более слабого доллара, который потерял свою привлекательность в качестве убежища после обнадеживающих результатов испытания вакцины против COVID-19, что привело к увеличению рискованных активов.
Германия и Франция, чьи соглашения обычно прокладывают путь к более широким сделкам в ЕС, предложили Европейской комиссии заимствовать 500 млрд евро ($546,90 млрд) от имени всего ЕС. Ожидается, что комиссия представит свое предложение о фонде до Европейского саммита, запланированного на 27 мая.
Франко-германское предложение представляет собой существенный шаг вперед в направлении использования совместного фискального потенциала для обеспечения устойчивого фискального стимулирования для поддержки восстановления экономики.
Экспериментальная вакцина COVID-19 компании Moderna Inc, первая из протестированных в США, выработала защитные антитела у небольшой группы здоровых добровольцев.

Похоже, это тренд :roll:
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:24

щодо EUR/USD

мої думки щодо майбутнього тренду ЄВРО базуються на динаміці % ставок EUR & USD
  ЛОБ Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26 написав:подальше звуження різниці у % довгострокових ставках поміж USD vs EUR має забезпечити помірне відновлення курсу Євро :

https://imgur.com/gallery/dTpIh3D

імовірно 4-те урізання у циклі коригування Федрезервом ставок нижче - у грудні чи в березні ? - сигналізуватиме навіть впертим доляровим бичкам, що треба пакувати валізи

загальновідомо, що саме довгострокові % ставки є надійним та сталим курсовим чинником динаміки курсів валют на тривалому горизонті.

  ЛОБ Додано: Суб 22 лют, 2020 23:22 написав:% ставки й курси ходять разом : https://i.imgur.com/z1sMFlP.png

а періоди розбіжностей між ними рано чи пізно закінчуються

якщо різниця у ставках на користь бакса звужується (з листопалда 2018 року !!!), то й курс бакса має розвернутися й піти донизу - а EUR/USD на зміцнення

  ЛОБ Додано: Сер 04 бер, 2020 11:16 написав:СИЛА % СТАВОК у ДІЇ - https://tvc-invdn-com.akamaized.net/dat ... 70a79d.png
(EUR/USD сходив було на 1,1495)

  ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 17:31 написав:попри екстремальну ринкову волатильність USD слідуватиме за % ставками :
https://i.imgur.com/FnmqpA5.png
малюночок без якихось зайвих емоцій та антипатій вказує саме ДОНИЗУ

  ЛОБ Додано: Вів 28 кві, 2020 21:55 написав:листопад 2019 - квітень 2020 - європатріоти чекатимуть скільки треба :
https://i.imgur.com/zAbF9ak.png

якщо спред звузився на 170 пунктів (більше ніж на 1,70% річних), то й курс бакса (USD/EUR) якось вже підкорегується донизу за спредом - відповідно євробакс (EUR/USD) нагору

аргументи не змінні.

потенціал падіння USD vs EUR тільки на звуженні ринкових % ставок простягається з поточного значення 0,91 (за прямим котируванням) і щонайменше до 0,80 - а це принаймі 14%

https://i.imgur.com/bNbjK1W.png

курс USD/EUR 0,80 (0,8 EUR за 1 USD) = EUR/USD 1,25

у випадку запровадження ФРС США від'ємної цільової % ставки по федеральних фондах низхідний тренд по баксу з вееликою імовірністю перевершить цю попередню оцінку
Востаннє редагувалось ЛОБ в Вів 19 тра, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:54

Аксіома ринку форекс :

Відсоткові ставки й курси валют ходять разом, а періоди розбіжностей між ними рано чи пізно закінчуються відновленням взаємозв'язку.

Динаміка різниці % доходностей двох валют є основним чинником їх взаємного валютного курсу.

Зазвичай таким орієнтиром є доходність державних середьо- та довгострокових облігацій (від 2 до 10 років) двох країн.
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