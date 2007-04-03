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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 694695696697
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:45

1,0998

поки зарано говорити про неспинний висхідний тренд по Євро, але він зараз нікому з бичків і не потрібен : нам треба скромне оновлення максимумів на +50-70 піпсів для проміжного фіксингу та корекційні відкати (бажано в межах 50%) для перезаходу у довжину

варто залишати на середньострок не більше 30% прибуткових позицій

головне, щоб не порушувалася структура корекційних зон та послідовність усе вищих екстремумів, а зароблений прибуток можна сміливо ставити на кон, працюючи повним лотом із стандартними ризиками.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 694695696697
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