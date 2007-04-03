1,0998
поки зарано говорити про неспинний висхідний тренд по Євро, але він зараз нікому з бичків і не потрібен : нам треба скромне оновлення максимумів на +50-70 піпсів для проміжного фіксингу та корекційні відкати (бажано в межах 50%) для перезаходу у довжину
варто залишати на середньострок не більше 30% прибуткових позицій
головне, щоб не порушувалася структура корекційних зон та послідовність усе вищих екстремумів, а зароблений прибуток можна сміливо ставити на кон, працюючи повним лотом із стандартними ризиками.