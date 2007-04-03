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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 694695696697
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:45

1,0998

поки зарано говорити про неспинний висхідний тренд по Євро, але він зараз нікому з бичків і не потрібен : нам треба скромне оновлення максимумів на +50-70 піпсів для проміжного фіксингу та корекційні відкати (бажано в межах 50%) для перезаходу у довжину

варто залишати на середньострок не більше 30% прибуткових позицій

головне, щоб не порушувалася структура корекційних зон та послідовність усе вищих екстремумів, а зароблений прибуток можна сміливо ставити на кон, працюючи повним лотом із стандартними ризиками.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:15

ЛОБ
Прочитал вчера интересную статью (eng):
https://www.dailyfx.com/forex/fundament ... id-19.html
Traders don’t expect the Federal Reserve to deal with the crisis by going into negative interest rate territory; no rate moves are discounted through January 2021.

Зображення
Правильно я понимаю, что c отрицательными ставками FED будет тянуть и до января следующего года вряд ли они будут?
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:43

враховуючи, що Федрезерв не дотримався жодного свого прогнозу чи обіцянки з грудня 2018 року - з моменту останнього підвищення базової ставки по баксу, а саме :

- що скорочення балансу ФРС відбуватиметься на автопілоті на 60 млрд на місяць,
- подальше підвщення % ставок (ще 2-3 рази за dots-plots) через силу економіки,
- що операції репо осені 2019 року матимуть тимчасовий характер і це не QE,
- перше урізання це лишень нормалізація, а не початок нового циклу,
- що другого урізання досить,
- що третє позачергове ... а згодом й четверте ... аж поки цільова % ставка по федерадбних фондах не опинилася на позначці 0-0,25% річних

а ще розуміючи масштаби падіння зайнятості у США та невідворотні вторинні наслідки гальмування економіки, хронічно перегрітої стероїдними вливаннями ліквідності, а нещодавно й черговий раунд загострення торівельної війни Трампа з Китаєм, можна зробити висновок, що теперішня ситуація це не окремий епізод, а новий ведмежий тернд

напруга на фондових ринках зберігається, усе тримається по інерції просто на волосині від падіння, а низхідний геп індексів у якийсь з понеділків є питанням найближчих тижнів

тому останні обціняки монетарних чиновників ФРС США не вдаватися до від'ємних ставок варто сприймати критично

у таких умовах упевненість грошових ринків, що цього не станеться і ставки досягли дна, нічого зараз не коштує.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:37

  ЛОБ Додано: Сер 20 тра, 2020 18:45 написав:1,0998

поки зарано говорити про неспинний висхідний тренд по Євро, але він зараз нікому з бичків і не потрібен : нам треба скромне оновлення максимумів на +50-70 піпсів для проміжного фіксингу та корекційні відкати (бажано в межах 50%) для перезаходу у довжину

варто залишати на середньострок не більше 30% прибуткових позицій

головне, щоб не порушувалася структура корекційних зон та послідовність усе вищих екстремумів, а зароблений прибуток можна сміливо ставити на кон, працюючи повним лотом із стандартними ризиками.

після оновлення максимумів до 1,1008 маємо відкат до 1,0915

якраз дістали та надщербили вказану на малюночку низхідну похилу трендову (синього кольору) лінію - у якийсь дивний спосіб випадково проведена рисочка послугувала нам за орієнтир де варто забирати тактичний прибуток тижня :

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png

не забуваймо про правило фіксувати частину профіту на оновленні екстремумів

прориву вище похилої поки що не відбулося - то й добре, бо спочатку нам потрібен відкат аби частково (на 1/3) перезайти у довжину

так ось маємо його наживо - знову бай по ринку 1,0915
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:53

  ЛОБ Додано: Чет 30 кві, 2020 13:28 написав:малюночок на 1-годинних інтервалах :
https://i.imgur.com/XY45JKH.png
...

схематично за стрілочками :
https://i.imgur.com/WvYVYdi.png

п'ятниця додає трошки більше ризиків у торгівлі (не забуваймо про довгі вихідні у США), але беземоційна алгоритмічна система вказує на купівлю.
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