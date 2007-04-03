поки зарано говорити про неспинний висхідний тренд по Євро, але він зараз нікому з бичків і не потрібен : нам треба скромне оновлення максимумів на +50-70 піпсів для проміжного фіксингу та корекційні відкати (бажано в межах 50%) для перезаходу у довжину
варто залишати на середньострок не більше 30% прибуткових позицій
головне, щоб не порушувалася структура корекційних зон та послідовність усе вищих екстремумів, а зароблений прибуток можна сміливо ставити на кон, працюючи повним лотом із стандартними ризиками.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
враховуючи, що Федрезерв не дотримався жодного свого прогнозу чи обіцянки з грудня 2018 року - з моменту останнього підвищення базової ставки по баксу, а саме :
- що скорочення балансу ФРС відбуватиметься на автопілоті на 60 млрд на місяць, - подальше підвщення % ставок (ще 2-3 рази за dots-plots) через силу економіки, - що операції репо осені 2019 року матимуть тимчасовий характер і це не QE, - перше урізання це лишень нормалізація, а не початок нового циклу, - що другого урізання досить, - що третє позачергове ... а згодом й четверте ... аж поки цільова % ставка по федерадбних фондах не опинилася на позначці 0-0,25% річних
а ще розуміючи масштаби падіння зайнятості у США та невідворотні вторинні наслідки гальмування економіки, хронічно перегрітої стероїдними вливаннями ліквідності, а нещодавно й черговий раунд загострення торівельної війни Трампа з Китаєм, можна зробити висновок, що теперішня ситуація це не окремий епізод, а новий ведмежий тернд
напруга на фондових ринках зберігається, усе тримається по інерції просто на волосині від падіння, а низхідний геп індексів у якийсь з понеділків є питанням найближчих тижнів
тому останні обціняки монетарних чиновників ФРС США не вдаватися до від'ємних ставок варто сприймати критично
у таких умовах упевненість грошових ринків, що цього не станеться і ставки досягли дна, нічого зараз не коштує.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
поки зарано говорити про неспинний висхідний тренд по Євро, але він зараз нікому з бичків і не потрібен : нам треба скромне оновлення максимумів на +50-70 піпсів для проміжного фіксингу та корекційні відкати (бажано в межах 50%) для перезаходу у довжину
варто залишати на середньострок не більше 30% прибуткових позицій
головне, щоб не порушувалася структура корекційних зон та послідовність усе вищих екстремумів, а зароблений прибуток можна сміливо ставити на кон, працюючи повним лотом із стандартними ризиками.
після оновлення максимумів до 1,1008 маємо відкат до 1,0915
якраз дістали та надщербили вказану на малюночку низхідну похилу трендову (синього кольору) лінію - у якийсь дивний спосіб випадково проведена рисочка послугувала нам за орієнтир де варто забирати тактичний прибуток тижня :
1,1145 - ринок бачить цей рівень, зупинившись за 2 піпса до оновлення цього важливого корекційного максимума
про який послідовно згадувалося на малюночках від 30/04 та 19/05
ЛОБ Додано: Чет 30 кві, 2020 13:28 написав:малюночок на 1-годинних інтервалах викидати на смітник ще зарано : https://i.imgur.com/XY45JKH.png ... альтернативний варіянт з червоними стрілочками означає лишень те, що можна розторгувати хоч чорта лисого, яким би не був власний погляд прогнозиста на середньострок
ПС. точки входу мають свою логіку та позначені не випадково.
ЛОБ Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58 написав:максимум європейської сесії 1,0944 актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :
конфліктність розкладу через існування декількох імпульсних відрізків можна розв'язати тільки розумінням природи руху : я особисто схильний ігнорувати оманний імпульс Risk-OFF втечі у бакс (за період 08/03-20/03) - хоч він виявився найбільший
візуально чітко можна виділити зону накопичення обсягів - більша кількість спроб виходів вище зони має вказувати на потенціал прориву саме у висхідному напрямку
жирними точками позначено логіку дозавантаження довгих позицій на купівлю у випадку реалізації очікуваного сценарію з походом нагору.
тепер навіть затяті бички вболіватимуть за глибокі відкати ! так що насправді саме ведмедики - найкращі друзі для бичків ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.