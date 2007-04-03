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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 694695696697
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:45

1,0998

поки зарано говорити про неспинний висхідний тренд по Євро, але він зараз нікому з бичків і не потрібен : нам треба скромне оновлення максимумів на +50-70 піпсів для проміжного фіксингу та корекційні відкати (бажано в межах 50%) для перезаходу у довжину

варто залишати на середньострок не більше 30% прибуткових позицій

головне, щоб не порушувалася структура корекційних зон та послідовність усе вищих екстремумів, а зароблений прибуток можна сміливо ставити на кон, працюючи повним лотом із стандартними ризиками.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:15

ЛОБ
Прочитал вчера интересную статью (eng):
https://www.dailyfx.com/forex/fundament ... id-19.html
Traders don’t expect the Federal Reserve to deal with the crisis by going into negative interest rate territory; no rate moves are discounted through January 2021.

Зображення
Правильно я понимаю, что c отрицательными ставками FED будет тянуть и до января следующего года вряд ли они будут?
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:43

враховуючи, що Федрезерв не дотримався жодного свого прогнозу чи обіцянки з грудня 2018 року - з моменту останнього підвищення базової ставки по баксу, а саме :

- що скорочення балансу ФРС відбуватиметься на автопілоті на 60 млрд на місяць,
- подальше підвщення % ставок (ще 2-3 рази за dots-plots) через силу економіки,
- що операції репо осені 2019 року матимуть тимчасовий характер і це не QE,
- перше урізання це лишень нормалізація, а не початок нового циклу,
- що другого урізання досить,
- що третє позачергове ... а згодом й четверте ... аж поки цільова % ставка по федерадбних фондах не опинилася на позначці 0-0,25% річних

а ще розуміючи масштаби падіння зайнятості у США та невідворотні вторинні наслідки гальмування економіки, хронічно перегрітої стероїдними вливаннями ліквідності, а нещодавно й черговий раунд загострення торівельної війни Трампа з Китаєм, можна зробити висновок, що теперішня ситуація це не окремий епізод, а новий ведмежий тернд

напруга на фондових ринках зберігається, усе тримається по інерції просто на волосині від падіння, а низхідний геп індексів у якийсь з понеділків є питанням найближчих тижнів

тому останні обціняки монетарних чиновників ФРС США не вдаватися до від'ємних ставок варто сприймати критично

у таких умовах упевненість грошових ринків, що цього не станеться і ставки досягли дна, нічого зараз не коштує.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:37

  ЛОБ Додано: Сер 20 тра, 2020 18:45 написав:1,0998

поки зарано говорити про неспинний висхідний тренд по Євро, але він зараз нікому з бичків і не потрібен : нам треба скромне оновлення максимумів на +50-70 піпсів для проміжного фіксингу та корекційні відкати (бажано в межах 50%) для перезаходу у довжину

варто залишати на середньострок не більше 30% прибуткових позицій

головне, щоб не порушувалася структура корекційних зон та послідовність усе вищих екстремумів, а зароблений прибуток можна сміливо ставити на кон, працюючи повним лотом із стандартними ризиками.

після оновлення максимумів до 1,1008 маємо відкат до 1,0915

якраз дістали та надщербили вказану на малюночку низхідну похилу трендову (синього кольору) лінію - у якийсь дивний спосіб випадково проведена рисочка послугувала нам за орієнтир де варто забирати тактичний прибуток тижня :

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png

не забуваймо про правило фіксувати частину профіту на оновленні екстремумів

прориву вище похилої поки що не відбулося - то й добре, бо спочатку нам потрібен відкат аби частково (на 1/3) перезайти у довжину

так ось маємо його наживо - знову бай по ринку 1,0915
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:53

  ЛОБ Додано: Чет 30 кві, 2020 13:28 написав:малюночок на 1-годинних інтервалах :
https://i.imgur.com/XY45JKH.png
...

схематично за стрілочками :
https://i.imgur.com/WvYVYdi.png

п'ятниця додає трошки більше ризиків у торгівлі (не забуваймо про довгі вихідні у США), але беземоційна алгоритмічна система вказує на купівлю.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:22

1,0915 - 1,0870 - 1,0991

від точки входу на перезахід та доливку у довжину (п'ятниця) ціна сходила на 45 пунктів до мінімумів (понеділок) та знову повернулася вище (вже сьогодні) на 75 пунктів

хаотичні курсові коливання продовжуються, додам, над зоною накопичення

торгувати діапазон до чіткого прориву чи не найкраща тактика зараз у період невизначеності, але краще від лонгів - позаяк уникаючи шортів по Євро.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:02

1,1030

важливе оновлення зранку локальних максимумів, а перед цим утримання у понеділок недавніх корекційних мінімумів, вказує на збереження висхідної тенденції

таке поступальне просування з глибокими повноцінними корекціями забезпечує найлегшу та найприбутковішу торгівлю

якщо б єврик швідко ріс та блискавично дострелив би, скажімо, до 1,15, то більшість трейдерів повискакували б на півдорозі, пропустивши й більшу частину руху

тому про подібну динаміку можна тільки мріяти : ризики падіння євро мінімальні, є чітка зона набору позицій - стоп порівняно тісний та зрозумілий, а величину апсайду практично не обмежено.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:44

1,1081

наступна технічна ціль росту - 1,1147 - бажано не одразу, а розтягнути ще на тиждень : тихіше їдеш - далі будеш
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:00

1,1110

п'ятниця - день фіксингу прибуткових позицій тижня

на середньострок залишаємо 1/3

упевненість у довжині зросте після очікуваного прориву та закріплення вище 1,1147
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:32

1,1145 - ринок бачить цей рівень, зупинившись за 2 піпса до оновлення цього важливого корекційного максимума

про який послідовно згадувалося на малюночках від 30/04 та 19/05

  ЛОБ Додано: Чет 30 кві, 2020 13:28 написав:малюночок на 1-годинних інтервалах викидати на смітник ще зарано :
https://i.imgur.com/XY45JKH.png
...
альтернативний варіянт з червоними стрілочками означає лишень те, що можна розторгувати хоч чорта лисого, яким би не був власний погляд прогнозиста на середньострок

ПС. точки входу мають свою логіку та позначені не випадково.

  ЛОБ Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58 написав:максимум європейської сесії 1,0944
актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png

конфліктність розкладу через існування декількох імпульсних відрізків можна розв'язати тільки розумінням природи руху : я особисто схильний ігнорувати оманний імпульс Risk-OFF втечі у бакс (за період 08/03-20/03) - хоч він виявився найбільший

візуально чітко можна виділити зону накопичення обсягів - більша кількість спроб виходів вище зони має вказувати на потенціал прориву саме у висхідному напрямку

жирними точками позначено логіку дозавантаження довгих позицій на купівлю у випадку реалізації очікуваного сценарію з походом нагору.

тепер навіть затяті бички вболіватимуть за глибокі відкати !
так що насправді саме ведмедики - найкращі друзі для бичків ))
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