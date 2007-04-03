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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 695696697698
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:06

  ЛОБ Додано: Чет 07 тра, 2020 19:50 написав:комплексний патерн, що треба розглядати разом із основним імпульсом

https://imgur.com/Bp1ZYfj

як відомо, основне правило успішної торгівлі говорить :
"торгуємо за трендом, вхід на корекційному відкаті"

так ось проблема завжди у цьому відкаті )) а саме у його глибині

патерн що розглядається - "кажан" у моїму трактуванні - визначає виснаження корекційного відкату та момент повернення динаміки у напрямку до первинного імпульсу
...
патерн залишається дійсним до оновлення контрольного мінімуму, за яким і розташовується захисний наказ stop-loss

робочий патерн спрацював, що додає торгівельній системі статистичної достовірності :

https://i.imgur.com/9u74c6P.png

ціль досягнуто, після відпочинку на вихідних міркуватимемо на свіжу голову що робити далі.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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