як відомо, основне правило успішної торгівлі говорить : "торгуємо за трендом, вхід на корекційному відкаті"
так ось проблема завжди у цьому відкаті )) а саме у його глибині
патерн що розглядається - "кажан" у моїму трактуванні - визначає виснаження корекційного відкату та момент повернення динаміки у напрямку до первинного імпульсу ... патерн залишається дійсним до оновлення контрольного мінімуму, за яким і розташовується захисний наказ stop-loss
робочий патерн спрацював, що додає торгівельній системі статистичної достовірності :