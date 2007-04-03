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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 695696697698
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:06

  ЛОБ Додано: Чет 07 тра, 2020 19:50 написав:комплексний патерн, що треба розглядати разом із основним імпульсом

https://imgur.com/Bp1ZYfj

як відомо, основне правило успішної торгівлі говорить :
"торгуємо за трендом, вхід на корекційному відкаті"

так ось проблема завжди у цьому відкаті )) а саме у його глибині

патерн що розглядається - "кажан" у моїму трактуванні - визначає виснаження корекційного відкату та момент повернення динаміки у напрямку до первинного імпульсу
...
патерн залишається дійсним до оновлення контрольного мінімуму, за яким і розташовується захисний наказ stop-loss

робочий патерн спрацював, що додає торгівельній системі статистичної достовірності :

https://i.imgur.com/9u74c6P.png

ціль досягнуто, після відпочинку на вихідних міркуватимемо на свіжу голову що робити далі.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:31

Re: Валютный рынок в мире

ЛОБ, вам просто пощастило, що в США почалися заворушення. Це тимчасове явище, і не є системним, загальний тренд воно не змінить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:08

ща малювалося :
  ЛОБ Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58 написав:...
https://i.imgur.com/5L3HGHL.png

що сталося :
https://i.imgur.com/skOcrVo.png

купуємо з відкату до корекційних зон - забираємо прибуток на оновленні хаїв
і так далі за алгоритмом, допоки стопи залишатимуться недоторканими

такий стоп зараз вбачається на рівні 1,0931
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:45

Зображення
Зображення
https://www.dailyfx.com/forex/technical ... avour.html
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:47

Patrick

звіти від Данске як на мій смак детальніші та презентабельніші :

https://research.danskebank.com/researc ... a19ae36/EN
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:20

щодо EUR/USD

1,1184

на-перше, хотів би закликати усіх читачів, хто має хоч якийсь дотик до торгівлі EUR/USD & EUR/UAH, не продавати EUR у короток

пошук розвороту - це гарантований злив депозиту на дистанції, болючі збитки або довготривала просадка капіталу, що може розтягнутися на довгі місяці або й роки

далі, чи не найбільша проблема навіть для технічних трейдерів - відсутність достатніх вже таких звичних глибоких корекцій упродовж потужного імпульсного руху на 3-5 великих фігур

не боїмось залишати частину позицій (оті 1/3) на довгострок - часом збуваються найсміливіші трейдерські мрії (про 1,25 - це земні плани, навіть не мрія)

отже, використовуємо найперший відкат у 23,6% або 38,2% аби стати по висхідному тренду, який тільки но має стати очевидним для хронічних ведмедиків

далі буде.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:30

1,1213

новий локальний хай - дякуючи продавцям "на хаях"
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ЛОБ
 
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