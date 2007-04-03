Валютный рынок в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:06
ЛОБ Додано: Чет 07 тра, 2020 19:50 написав:
комплексний патерн, що треба розглядати разом із основним імпульсом
https://imgur.com/Bp1ZYfj
як відомо, основне правило успішної торгівлі говорить :
"торгуємо за трендом, вхід на корекційному відкаті"
так ось проблема завжди у цьому відкаті )) а саме у його глибині
патерн що розглядається - "кажан" у моїму трактуванні - визначає виснаження корекційного відкату та момент повернення динаміки у напрямку до первинного імпульсу
...
патерн залишається дійсним до оновлення контрольного мінімуму, за яким і розташовується захисний наказ stop-loss
робочий патерн спрацював, що додає торгівельній системі статистичної достовірності :
https://i.imgur.com/9u74c6P.png
ціль досягнуто, після відпочинку на вихідних міркуватимемо на свіжу голову що робити далі.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10257
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1021 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:31
ЛОБ, вам просто пощастило, що в США почалися заворушення. Це тимчасове явище, і не є системним, загальний тренд воно не змінить.
Zebra
Повідомлень: 8490
З нами з: 21.09.12
Подякував: 856 раз.
Подякували: 1342 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:08
ща малювалося :
що сталося :
https://i.imgur.com/skOcrVo.png
купуємо з відкату до корекційних зон - забираємо прибуток на оновленні хаїв
і так далі за алгоритмом, допоки стопи залишатимуться недоторканими
такий стоп зараз вбачається на рівні
1,0931
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10257
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1021 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:45
Patrick
Повідомлень: 824
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 729 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:47
Patrick
звіти від Данске як на мій смак детальніші та презентабельніші :
https://research.danskebank.com/researc ... a19ae36/EN
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10257
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1021 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:20
1,1184 на-перше, хотів би закликати усіх читачів, хто має хоч якийсь дотик до торгівлі EUR/USD & EUR/UAH, не продавати EUR у короток пошук розвороту - це гарантований злив депозиту на дистанції, болючі збитки або довготривала просадка капіталу, що може розтягнутися на довгі місяці або й роки далі, чи не найбільша проблема навіть для технічних трейдерів - відсутність достатніх вже таких звичних глибоких корекцій упродовж потужного імпульсного руху на 3-5 великих фігур не боїмось залишати частину позицій (оті 1/3) на довгострок - часом збуваються найсміливіші трейдерські мрії (про 1,25 - це земні плани, навіть не мрія) отже, використовуємо найперший відкат у 23,6% або 38,2% аби стати по висхідному тренду, який тільки но має стати очевидним для хронічних ведмедиків далі буде.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10257
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1021 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:30
1,1213 новий локальний хай - дякуючи продавцям "на хаях"
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10257
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1021 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:58
миготіння різних цифр - чи то більших, чи то менших - на наших моніторах не мають заплутувати нас щодо динаміки бакса :
треба розуміти та розділяти об'єктивні причини слабкості доляра США по економічному фундаменту та інформаційні приводи прояву оцих слабкостей саме зараз на тлі суспільно-політичних подій у Штатах
курсові відхилення, часом аномальні та абсурдні, можуть накопичувати роками
та нівелюватися у порівняно стислий термін
як на мене поточний курсовий тренд EUR/USD слід розглядати як повернення до норми за паритетом купівельної спроможності поміж EUR vs USD
https://data.oecd.org/conversion/purcha ... es-ppp.htm
за різними розрахунками цей паритет перебуває насьогодні в широких межах
1,25-1,40
Euro area (19 countries) станом на кінець 2019 року :
1 / 0.714 0= 1,40
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10257
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1021 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:25
1,1258 ніхто більше за нас бичків не бажає так сильно падіння Євро )) оновлення максимумів тижня це добре, але для надійності тренду потрібні повноцінні корекційні відкати
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10257
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1021 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
55840
189430253
13490
1379649
Чет 04 чер, 2020 10:15 yama
19183
2343767