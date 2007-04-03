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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:40
Scotch
не виключено й таке
можна з легістю знайти аналогію : минула фаза росту Євро з 1,0570 до 1,2090 упродовж квітня-вересня 2017 року відбувалася практично безвідкатно
але варто все ж розраховувати на послідовне просування єврика, що забезпечить прийнятні корекційні рівні на перезаливку у довжину
запасаймося терпінням.
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