RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 696697698699
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:55

Ох,чую не буде вiдкатiв. :|
Scotch
 
Повідомлень: 600
З нами з: 01.08.10
Подякував: 70 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:40

Scotch

не виключено й таке

можна з легістю знайти аналогію : минула фаза росту Євро з 1,0570 до 1,2090 упродовж квітня-вересня 2017 року відбувалася практично безвідкатно

але варто все ж розраховувати на послідовне просування єврика, що забезпечить прийнятні корекційні рівні на перезаливку у довжину

запасаймося терпінням.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10261
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 696697698699
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amat і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5593, 5594, 5595
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
55945 189476996
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 16:52
ruvex
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1923, 1924, 1925
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19247 2347889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 15:19
Zebra
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 1357, 1358, 1359
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
13583 1387805
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 15:09
Starikan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.