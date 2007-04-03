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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 696697698699
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:55

Ох,чую не буде вiдкатiв. :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:40

Scotch

не виключено й таке

можна з легкістю знайти аналогію : минула фаза росту Євро з 1,0570 до 1,2090 упродовж квітня-вересня 2017 року відбувалася практично безвідкатно

але варто все ж розраховувати на послідовне просування єврика, що регулярно забезпечуватиме прийнятні корекційні рівні на перезаливку у довжину

зазвичай на рості набирається кагал продавців, що тільки додаються у мінус - як тільки їх повиносять корекція і розпочнеться

запасаймося терпінням.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:47

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58 написав:актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png

конфліктність розкладу через існування декількох імпульсних відрізків можна розв'язати тільки розумінням природи руху : я особисто схильний ігнорувати оманний імпульс Risk-OFF втечі у бакс (за період 08/03-20/03) - хоч він виявився найбільший

візуально чітко можна виділити зону накопичення обсягів - більша кількість спроб виходів вище зони має вказувати на потенціал прориву саме у висхідному напрямку

жирними точками позначено логіку дозавантаження довгих позицій на купівлю у випадку реалізації очікуваного сценарію з походом нагору.

хотів би поділитися своїми планами на купівлю Євро :

https://i.imgur.com/G0Ss7OI.png

маємо висхідний імпульс з перевершенням попередніх важливих корекційних максимумів, і хоч минулий тиждень закінчився упевненим ростом, але після позитивних стат даних з ринку праці США гравці імовірно можуть і призамислитися : а чи не розворот це ???

якраз те що нам і потрібно - призупинка й низхідна корекція

хотів би наголосити, що на оновленому 1-годинному малюночку не мої прогнози або якісь забаганки "буде так як кажу і всьо"

це план на випадок, якщо ринок дасть такі корекційні рівні

за базовий обираю варіянт а) - варіянт б) просто жирніший бо консервативніший
на можливому зниженні будемо детальніше розглядати патерни, шукати точки входу, що вказані зараз суто схематично, та визначати захисні рівні стоп-виходу із лонгів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:17

чи можна продавати Євро у коротку позицію ?

у випадку закриття денної сесії нижче 1,1280 контрольні корекційні зони розвернуться донизу - можна й спробувати спіймати вдачу за хвіст

до закріплення нижче продавати передчасно та технічно не грамотно.
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