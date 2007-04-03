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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:40
Scotch
не виключено й таке
можна з легкістю знайти аналогію : минула фаза росту Євро з 1,0570 до 1,2090 упродовж квітня-вересня 2017 року відбувалася практично безвідкатно
але варто все ж розраховувати на послідовне просування єврика, що регулярно забезпечуватиме прийнятні корекційні рівні на перезаливку у довжину
зазвичай на рості набирається кагал продавців, що тільки додаються у мінус - як тільки їх повиносять корекція і розпочнеться
запасаймося терпінням.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:47
щодо EUR/USD
хотів би поділитися своїми планами на купівлю Євро :
маємо висхідний імпульс з перевершенням попередніх важливих корекційних максимумів, і хоч минулий тиждень закінчився упевненим ростом, але після позитивних стат даних з ринку праці США гравці імовірно можуть і призамислитися : а чи не розворот це ???
якраз те що нам і потрібно - призупинка й низхідна корекція
хотів би наголосити, що на оновленому 1-годинному малюночку не мої прогнози або якісь забаганки "буде так як кажу і всьо"
це план на випадок, якщо ринок дасть такі корекційні рівні
за базовий обираю варіянт а) - варіянт б) просто жирніший бо консервативніший
на можливому зниженні будемо детальніше розглядати патерни, шукати точки входу, що вказані зараз суто схематично, та визначати захисні рівні стоп-виходу із лонгів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:17
чи можна продавати Євро у коротку позицію ?
у випадку закриття денної сесії нижче 1,1280 контрольні корекційні зони розвернуться донизу - можна й спробувати спіймати вдачу за хвіст
до закріплення нижче продавати передчасно та технічно не грамотно.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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