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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:40
Scotch
не виключено й таке
можна з легкістю знайти аналогію : минула фаза росту Євро з 1,0570 до 1,2090 упродовж квітня-вересня 2017 року відбувалася практично безвідкатно
але варто все ж розраховувати на послідовне просування єврика, що регулярно забезпечуватиме прийнятні корекційні рівні на перезаливку у довжину
зазвичай на рості набирається кагал продавців, що тільки додаються у мінус - як тільки їх повиносять корекція і розпочнеться
запасаймося терпінням.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:47
щодо EUR/USD
хотів би поділитися своїми планами на купівлю Євро :
маємо висхідний імпульс з перевершенням попередніх важливих корекційних максимумів, і хоч минулий тиждень закінчився упевненим ростом, але після позитивних стат даних з ринку праці США гравці імовірно можуть і призамислитися : а чи не розворот це ???
якраз те що нам і потрібно - призупинка й низхідна корекція
хотів би наголосити, що на оновленому 1-годинному малюночку не мої прогнози або якісь забаганки "буде так як кажу і всьо"
це план на випадок, якщо ринок дасть такі корекційні рівні
за базовий обираю варіянт а) - варіянт б) просто жирніший бо консервативніший
на можливому зниженні будемо детальніше розглядати патерни, шукати точки входу, що вказані зараз суто схематично, та визначати захисні рівні стоп-виходу із лонгів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:17
чи можна продавати Євро у коротку позицію ?
у випадку закриття денної сесії нижче 1,1280 контрольні корекційні зони розвернуться донизу - можна й спробувати спіймати вдачу за хвіст :
тоді з повторної спроби походу нагору у розрахунку на формування тимчасової подвійної вершини шорт допускається із зрозумілим стопом над хаєм
я не схильний до подібних авантюр у контр-тернд
до закріплення нижче продавати передчасно та технічно не грамотно.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:17
попри зниження євро до 1,1240 висхідна тенденція залишається дійсною (зариття нижче 1,1280 ще не було)
сетап на купівлю у процесі формування, простий підскок до 1,1324 має не помітно для зівак активувати ордери на купівлю за умовним робочим патерном "кажан"
про що мова :
знову ж таки, це не прогноз, а план на випадок, коли ринок рухатиметься приблизно так - сформує контрольним мінімум та перепише контрольний максимум
закриття дня під 1,1280 підвищить імовірність ще глибшої корекції, тоді чекатимемо на тест тижневої (блакитної) контрольної зони
саме цей варіянт а) було позначено відучора як базовий
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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