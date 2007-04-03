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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 696697698699
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:55

Ох,чую не буде вiдкатiв. :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:40

Scotch

не виключено й таке

можна з легкістю знайти аналогію : минула фаза росту Євро з 1,0570 до 1,2090 упродовж квітня-вересня 2017 року відбувалася практично безвідкатно

але варто все ж розраховувати на послідовне просування єврика, що регулярно забезпечуватиме прийнятні корекційні рівні на перезаливку у довжину

зазвичай на рості набирається кагал продавців, що тільки додаються у мінус - як тільки їх повиносять корекція і розпочнеться

запасаймося терпінням.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:47

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58 написав:актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png

конфліктність розкладу через існування декількох імпульсних відрізків можна розв'язати тільки розумінням природи руху : я особисто схильний ігнорувати оманний імпульс Risk-OFF втечі у бакс (за період 08/03-20/03) - хоч він виявився найбільший

візуально чітко можна виділити зону накопичення обсягів - більша кількість спроб виходів вище зони має вказувати на потенціал прориву саме у висхідному напрямку

жирними точками позначено логіку дозавантаження довгих позицій на купівлю у випадку реалізації очікуваного сценарію з походом нагору.

хотів би поділитися своїми планами на купівлю Євро :

https://i.imgur.com/G0Ss7OI.png

маємо висхідний імпульс з перевершенням попередніх важливих корекційних максимумів, і хоч минулий тиждень закінчився упевненим ростом, але після позитивних стат даних з ринку праці США гравці імовірно можуть і призамислитися : а чи не розворот це ???

якраз те що нам і потрібно - призупинка й низхідна корекція

хотів би наголосити, що на оновленому 1-годинному малюночку не мої прогнози або якісь забаганки "буде так як кажу і всьо"

це план на випадок, якщо ринок дасть такі корекційні рівні

за базовий обираю варіянт а) - варіянт б) просто жирніший бо консервативніший
на можливому зниженні будемо детальніше розглядати патерни, шукати точки входу, що вказані зараз суто схематично, та визначати захисні рівні стоп-виходу із лонгів.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:17

чи можна продавати Євро у коротку позицію ?

у випадку закриття денної сесії нижче 1,1280 контрольні корекційні зони розвернуться донизу - можна й спробувати спіймати вдачу за хвіст :

тоді з повторної спроби походу нагору у розрахунку на формування тимчасової подвійної вершини шорт допускається із зрозумілим стопом над хаєм

я не схильний до подібних авантюр у контр-тернд

до закріплення нижче продавати передчасно та технічно не грамотно.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:17

попри зниження євро до 1,1240 висхідна тенденція залишається дійсною (зариття нижче 1,1280 ще не було)

сетап на купівлю у процесі формування, простий підскок до 1,1324 має не помітно для зівак активувати ордери на купівлю за умовним робочим патерном "кажан"

про що мова :

https://i.imgur.com/yTu3d3X.png

знову ж таки, це не прогноз, а план на випадок, коли ринок рухатиметься приблизно так - сформує контрольним мінімум та перепише контрольний максимум

закриття дня під 1,1280 підвищить імовірність ще глибшої корекції, тоді чекатимемо на тест тижневої (блакитної) контрольної зони

саме цей варіянт а) було позначено відучора як базовий
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ЛОБ
 
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