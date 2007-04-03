ВАШИНГТОН (Рейтер) - Федеральный резерв США дал понять, что намерен и дальше оказывать экстраординарную поддержку американской экономике, получившей удар от пандемии коронавируса, в результате которой ВВП сократится в текущем году на 6,5%, а уровень безработицы достигнет 9,3%.



В своем первом макроэкономическом прогнозе с момента начала пандемии американский центробанк облек в язык цифр то, что все чаще звучало из уст чиновников: меры, принятые для борьбы с кризисом, призваны помогать экономике на протяжении многих лет, а не будут быстро свернуты, как только бизнес вернется к работе.



Прогноз ФРС предполагает, что безработица сократится до 6,5% в 2021 году и до 5,5% в 2022 году, что на 2 процентных пункта выше показателей конца прошлого года.



“Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения окажет тяжелое давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе и несет существенные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе”, - говорится в заявлении ФРС по итогам двухдневного заседания.



Ответ на кризис: ФРС видит свою ключевую ставку по однодневным операциям около нуля как минимум до конца 2022 года. Решение сохранить ее в диапазоне 0,00-0,25% было принято в среду единогласно.



ФРС также пообещала продолжать скупать облигации “как минимум нынешними темпами” в объеме около $80 миллиардов в месяц (Treasuries) и $40 миллиардов в месяц (долги, обеспеченные закладными). Это может быть признаком начала работы над долгосрочной стратегией восстановления экономики.



“Мы обязуемся использовать весь спектр инструментов... чтобы сделать восстановление настолько сильным, насколько это возможно, - сказал Пауэлл на пресс-конференции в среду. - Это долгий путь. На него уйдет время”.



Глава американского центробанка также сказал, что ФРС “даже не думает о том, чтобы подумать” о повышении ставок.



“Их посыл: мы будем держать ставки низкими, но это сработает, это нас приведет к цели”, - сказал Брюс Монрад из Northeast Investors Trust.



Пауэлл сказал, что восстановление экономики должно начаться во второй половине текущего года. ФРС ожидает, что оно окончательно оформится в 2021 году, по итогам которого американский ВВП вырастет, согласно прогнозу центробанка, на 5%.



Пауэлл также сказал, что в ходе последнего заседания ФРС изучала вопрос контроля над кривой доходности госдолга, но сочла, что его эффективность - вопрос открытый.

