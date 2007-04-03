конфліктність розкладу через існування декількох імпульсних відрізків можна розв'язати тільки розумінням природи руху : я особисто схильний ігнорувати оманний імпульс Risk-OFF втечі у бакс (за період 08/03-20/03) - хоч він виявився найбільший
візуально чітко можна виділити зону накопичення обсягів - більша кількість спроб виходів вище зони має вказувати на потенціал прориву саме у висхідному напрямку
жирними точками позначено логіку дозавантаження довгих позицій на купівлю у випадку реалізації очікуваного сценарію з походом нагору.
хотів би поділитися своїми планами на купівлю Євро :
маємо висхідний імпульс з перевершенням попередніх важливих корекційних максимумів, і хоч минулий тиждень закінчився упевненим ростом, але після позитивних стат даних з ринку праці США гравці імовірно можуть і призамислитися : а чи не розворот це ???
якраз те що нам і потрібно - призупинка й низхідна корекція
хотів би наголосити, що на оновленому 1-годинному малюночку не мої прогнози або якісь забаганки "буде так як кажу і всьо"
це план на випадок, якщо ринок дасть такі корекційні рівні
за базовий обираю варіянт а) - варіянт б) просто жирніший бо консервативніший на можливому зниженні будемо детальніше розглядати патерни, шукати точки входу, що вказані зараз суто схематично, та визначати захисні рівні стоп-виходу із лонгів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
блискавичний заштирк до 1,1322 вилився у оновлення максимумів до 1,1422 - в межах 30 хвилин
прес-конференція голови ФРС Дж Паувела не залшає ніяких сумнівів у знеціненні доляра США : питання підвищення % ставок навіть не розглядається у найближчій перспективі щонайменше до президентських виборів у листопаді, обіцянки нових стимулів через друкарський станок та контроль кривої доходності по усій довжині
на моє глибоке переконання треба продавати USD зараз по ринку і на продовженні падіння не зупиняючись
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ФРС обещает поддержать экономику США в "долгом пути" к восстановлению
ВАШИНГТОН (Рейтер) - Федеральный резерв США дал понять, что намерен и дальше оказывать экстраординарную поддержку американской экономике, получившей удар от пандемии коронавируса, в результате которой ВВП сократится в текущем году на 6,5%, а уровень безработицы достигнет 9,3%.
В своем первом макроэкономическом прогнозе с момента начала пандемии американский центробанк облек в язык цифр то, что все чаще звучало из уст чиновников: меры, принятые для борьбы с кризисом, призваны помогать экономике на протяжении многих лет, а не будут быстро свернуты, как только бизнес вернется к работе.
Прогноз ФРС предполагает, что безработица сократится до 6,5% в 2021 году и до 5,5% в 2022 году, что на 2 процентных пункта выше показателей конца прошлого года.
“Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения окажет тяжелое давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе и несет существенные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе”, - говорится в заявлении ФРС по итогам двухдневного заседания.
Ответ на кризис: ФРС видит свою ключевую ставку по однодневным операциям около нуля как минимум до конца 2022 года. Решение сохранить ее в диапазоне 0,00-0,25% было принято в среду единогласно.
ФРС также пообещала продолжать скупать облигации “как минимум нынешними темпами” в объеме около $80 миллиардов в месяц (Treasuries) и $40 миллиардов в месяц (долги, обеспеченные закладными). Это может быть признаком начала работы над долгосрочной стратегией восстановления экономики.
“Мы обязуемся использовать весь спектр инструментов... чтобы сделать восстановление настолько сильным, насколько это возможно, - сказал Пауэлл на пресс-конференции в среду. - Это долгий путь. На него уйдет время”.
Глава американского центробанка также сказал, что ФРС “даже не думает о том, чтобы подумать” о повышении ставок.
“Их посыл: мы будем держать ставки низкими, но это сработает, это нас приведет к цели”, - сказал Брюс Монрад из Northeast Investors Trust.
Пауэлл сказал, что восстановление экономики должно начаться во второй половине текущего года. ФРС ожидает, что оно окончательно оформится в 2021 году, по итогам которого американский ВВП вырастет, согласно прогнозу центробанка, на 5%.
Пауэлл также сказал, что в ходе последнего заседания ФРС изучала вопрос контроля над кривой доходности госдолга, но сочла, что его эффективность - вопрос открытый.