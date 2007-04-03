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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 697698699700>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:55

Ох,чую не буде вiдкатiв. :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:40

Scotch

не виключено й таке

можна з легкістю знайти аналогію : минула фаза росту Євро з 1,0570 до 1,2090 упродовж квітня-вересня 2017 року відбувалася практично безвідкатно

але варто все ж розраховувати на послідовне просування єврика, що регулярно забезпечуватиме прийнятні корекційні рівні на перезаливку у довжину

зазвичай на рості набирається кагал продавців, що тільки додаються у мінус - як тільки їх повиносять корекція і розпочнеться

запасаймося терпінням.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:47

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 19 тра, 2020 10:58 написав:актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png

конфліктність розкладу через існування декількох імпульсних відрізків можна розв'язати тільки розумінням природи руху : я особисто схильний ігнорувати оманний імпульс Risk-OFF втечі у бакс (за період 08/03-20/03) - хоч він виявився найбільший

візуально чітко можна виділити зону накопичення обсягів - більша кількість спроб виходів вище зони має вказувати на потенціал прориву саме у висхідному напрямку

жирними точками позначено логіку дозавантаження довгих позицій на купівлю у випадку реалізації очікуваного сценарію з походом нагору.

хотів би поділитися своїми планами на купівлю Євро :

https://i.imgur.com/G0Ss7OI.png

маємо висхідний імпульс з перевершенням попередніх важливих корекційних максимумів, і хоч минулий тиждень закінчився упевненим ростом, але після позитивних стат даних з ринку праці США гравці імовірно можуть і призамислитися : а чи не розворот це ???

якраз те що нам і потрібно - призупинка й низхідна корекція

хотів би наголосити, що на оновленому 1-годинному малюночку не мої прогнози або якісь забаганки "буде так як кажу і всьо"

це план на випадок, якщо ринок дасть такі корекційні рівні

за базовий обираю варіянт а) - варіянт б) просто жирніший бо консервативніший
на можливому зниженні будемо детальніше розглядати патерни, шукати точки входу, що вказані зараз суто схематично, та визначати захисні рівні стоп-виходу із лонгів.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:17

чи можна продавати Євро у коротку позицію ?

у випадку закриття денної сесії нижче 1,1280 контрольні корекційні зони розвернуться донизу - можна й спробувати спіймати вдачу за хвіст :

тоді з повторної спроби походу нагору у розрахунку на формування тимчасової подвійної вершини шорт допускається із зрозумілим стопом над хаєм

я не схильний до подібних авантюр у контр-тернд

до закріплення нижче продавати передчасно та технічно не грамотно.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:17

попри зниження євро до 1,1240 висхідна тенденція залишається дійсною (зариття нижче 1,1280 ще не було)

сетап на купівлю у процесі формування, простий підскок до 1,1324 має не помітно для зівак активувати ордери на купівлю за умовним робочим патерном "кажан"

про що мова :

https://i.imgur.com/yTu3d3X.png

знову ж таки, це не прогноз, а план на випадок, коли ринок рухатиметься приблизно так - сформує контрольним мінімум та перепише контрольний максимум

закриття дня під 1,1280 підвищить імовірність ще глибшої корекції, тоді чекатимемо на тест тижневої (блакитної) контрольної зони

саме цей варіянт а) було позначено відучора як базовий
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:16

чудово, все складається потихеньку

після пострілу на 1,1357 купуємо з відкату до 1,1305

стоп під 1,1240
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:02

1,1388

діапазон коливань за учора 1,1241 - 1,1363 - 1,1331

за спрямованим трендовим просуванням валютних курсів стоять вагомі грошові потоки, які просто так раптово не зникають та не розвертаються на 180 градусів

шпекулянти зазвичай дуже швидко приєднуються до тренду, уникаючи контр-продуктивного позиціювання проти усталеної тенденції

хто хоче бути лохом стаючи проти тренду ???
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:46

блискавичний заштирк до 1,1322 вилився у оновлення максимумів до 1,1422 - в межах 30 хвилин

прес-конференція голови ФРС Дж Паувела не залшає ніяких сумнівів у знеціненні доляра США : питання підвищення % ставок навіть не розглядається у найближчій перспективі щонайменше до президентських виборів у листопаді, обіцянки нових стимулів через друкарський станок та контроль кривої доходності по усій довжині

на моє глибоке переконання треба продавати USD зараз по ринку і на продовженні падіння не зупиняючись
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 05:24

ФРС обещает поддержать экономику США в "долгом пути" к восстановлению
ВАШИНГТОН (Рейтер) - Федеральный резерв США дал понять, что намерен и дальше оказывать экстраординарную поддержку американской экономике, получившей удар от пандемии коронавируса, в результате которой ВВП сократится в текущем году на 6,5%, а уровень безработицы достигнет 9,3%.

В своем первом макроэкономическом прогнозе с момента начала пандемии американский центробанк облек в язык цифр то, что все чаще звучало из уст чиновников: меры, принятые для борьбы с кризисом, призваны помогать экономике на протяжении многих лет, а не будут быстро свернуты, как только бизнес вернется к работе.

Прогноз ФРС предполагает, что безработица сократится до 6,5% в 2021 году и до 5,5% в 2022 году, что на 2 процентных пункта выше показателей конца прошлого года.

“Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения окажет тяжелое давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе и несет существенные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе”, - говорится в заявлении ФРС по итогам двухдневного заседания.

Ответ на кризис: ФРС видит свою ключевую ставку по однодневным операциям около нуля как минимум до конца 2022 года. Решение сохранить ее в диапазоне 0,00-0,25% было принято в среду единогласно.

ФРС также пообещала продолжать скупать облигации “как минимум нынешними темпами” в объеме около $80 миллиардов в месяц (Treasuries) и $40 миллиардов в месяц (долги, обеспеченные закладными). Это может быть признаком начала работы над долгосрочной стратегией восстановления экономики.

“Мы обязуемся использовать весь спектр инструментов... чтобы сделать восстановление настолько сильным, насколько это возможно, - сказал Пауэлл на пресс-конференции в среду. - Это долгий путь. На него уйдет время”.

Глава американского центробанка также сказал, что ФРС “даже не думает о том, чтобы подумать” о повышении ставок.

“Их посыл: мы будем держать ставки низкими, но это сработает, это нас приведет к цели”, - сказал Брюс Монрад из Northeast Investors Trust.

Пауэлл сказал, что восстановление экономики должно начаться во второй половине текущего года. ФРС ожидает, что оно окончательно оформится в 2021 году, по итогам которого американский ВВП вырастет, согласно прогнозу центробанка, на 5%.

Пауэлл также сказал, что в ходе последнего заседания ФРС изучала вопрос контроля над кривой доходности госдолга, но сочла, что его эффективность - вопрос открытый.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:31

Patrick

проблема набагато глибше - стоїть питання довіри монетарним чиновникам, тому, що вони говорять та прогнозують, є обгрунтовані сумніви щодо порушення мандату ФРС

найвпливовіший центробанк Світу став лялькою в руках президента невігласа-популіста

на поталу його егоїстичних цілей Федрезерв пішов по найпростішому як йому здається шляху : закачки у фінансову систему астрономічних сум надлишкової ліквідності задля збереження цін на активи від здорової корекції та їх подаальшого роздування

усе це для того, щоб підтримувати враження що в економіці США усе добре

що рівень досягнутого багатсва та завищений рівень життя то є заслуга Трампа

ціла країна сіла "на голку" емісійних вливань як той наркоман

певен, що усе посиплеться напередодні виборів, Трамп з тріском програє вибори, а його діяльність на посту перзидента стане предметом багатьох судових розслідувань

головне в іншому : окрім економічної рецесії США стикнуться з серйозними політичними наслідками - як всередині країни, так і у зовнішніх стосунках
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ЛОБ
 
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