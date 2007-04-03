стосовно доляра США
валютні стратеги Дойчебанку вказують на те, що насьогодні бакс торгується з суттєвою премією до євро (та по широкому ринку до решти мажорів)
імовірно через існування системних загроз розпаду Єврозони та навпаки, упевненості інвесторів у винятковій стійкості політичної системи США
так ось, нещодавні події у Штатах (насправді заворушення мають хронічний характер) натякають зовсім на інше, тож виключення цієї премії має призвести до росту Євро до 1,15
як на мене, німці скромно занижчують цю пермію та потенціал відновлення
економічно рівноважний курс EUR/USD орієнтовно = 1,25