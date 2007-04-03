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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 697698699700
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:43

стосовно доляра США

валютні стратеги Дойчебанку вказують на те, що насьогодні бакс торгується з суттєвою премією до євро (та по широкому ринку до решти мажорів)

імовірно через існування системних загроз розпаду Єврозони та навпаки, упевненості інвесторів у винятковій стійкості політичної системи США

так ось, нещодавні події у Штатах (насправді заворушення мають хронічний характер) натякають зовсім на інше, тож виключення цієї премії має призвести до росту Євро до 1,15

як на мене, німці скромно занижчують цю пермію та потенціал відновлення

економічно рівноважний курс EUR/USD орієнтовно = 1,25
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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