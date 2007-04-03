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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 697698699700
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:43

стосовно доляра США

валютні стратеги Дойчебанку вказують на те, що насьогодні бакс торгується з суттєвою премією до євро (та по широкому ринку до решти мажорів)

імовірно через існування системних загроз розпаду Єврозони та навпаки, упевненості інвесторів у винятковій стійкості політичної системи США

так ось, нещодавні події у Штатах (насправді заворушення мають хронічний характер) натякають зовсім на інше, тож виключення цієї премії має призвести до росту Євро до 1,15

як на мене, німці скромно занижчують цю пермію та потенціал відновлення

економічно рівноважний курс EUR/USD орієнтовно = 1,25
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:09

Бунти в Лос-Анджелесі (1992) - масові заворушення, що відбувалися в Лос-Анджелесі з 29 квітня по 4 травня 1992 року, що призвели загибель 53 осіб і заподіяння шкоди на суму в 1 мільярд доларів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%96_(1992)
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

загроза розгортання повноцінної та тривалої економічної рецесії у США, гучний вибух одразу декількох бульбашок на ринку активів (від акцій до нерухомості), втрата керування фінансовою системою з боку ФРС, невідворотня корекція життєвого рівня має призвести до загострення внутрішньополітичних процесів

ось чому резервний статус бакса під реальною загрозою.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:19

щодо EUR/USD

знову вимальовується патерн на доливку чергового траншу у довжину :

https://i.imgur.com/ThfYpPH.png

купуємо по ринку 1,1367 - із стопом 1,1320, цілі росту відкриті
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