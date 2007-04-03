Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:43
стосовно доляра США
валютні стратеги Дойчебанку вказують на те, що насьогодні бакс торгується з суттєвою премією до євро (та по широкому ринку до решти мажорів) імовірно через існування системних загроз розпаду Єврозони та навпаки, упевненості інвесторів у винятковій стійкості політичної системи США так ось, нещодавні події у Штатах (насправді заворушення мають хронічний характер) натякають зовсім на інше, тож виключення цієї премії має призвести до росту Євро до 1,15 як на мене, німці скромно занижчують цю пермію та потенціал відновлення економічно рівноважний курс EUR/USD орієнтовно = 1,25
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:09
Бунти в Лос-Анджелесі (1992)
- масові заворушення, що відбувалися в Лос-Анджелесі з 29 квітня по 4 травня 1992 року, що призвели загибель 53 осіб і заподіяння шкоди на суму в 1 мільярд доларів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%96_(1992
)
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
загроза розгортання повноцінної та тривалої економічної рецесії у США, гучний вибух одразу декількох бульбашок на ринку активів (від акцій до нерухомості), втрата керування фінансовою системою з боку ФРС, невідворотня корекція життєвого рівня має призвести до загострення внутрішньополітичних процесів
ось чому резервний статус бакса під реальною загрозою.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 14:19
знову вимальовується патерн на доливку чергового траншу у довжину :
https://i.imgur.com/ThfYpPH.png купуємо по ринку 1,1367
- із стопом
1,1320
, цілі росту відкриті
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:41
звичайно, коли здійснюється 3-а, 4-а, 5-а доливка до основної прибуткової позиції або черговий n-ний перезахід по тренду, імовірність спрацювання захисного стопа постійно зростає
але у нас не має бути ніяких емоцій чи страху, періодичні стопи у збиток - це частина професійної торгівлі або інвестування у ширшому розумінні через високу волатильність валютних ринків вичепити самісінький мінімум при купівлі або максимум для продажу практично не можливо аби хоч тимчасово не потрапити у зону негативної переоцінки тому наша задача оптимізувати торгівельну систему задля мінімізації розміру збитків на кожен вхід у позицію. решту ринок зробить сам
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ЛОБ
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:41
У меня в наличке завалялось 1.5к евро, купленных за гривну когда было по 1.14
Мечтаю от них избавиться, а пара все никак не хочет преодолевать 1.14
Zebra
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:15
найближча технічна ціль росту Євро - максимум року біля
1,1495
після імовірного подолання якого все тільки но й розпочнеться :
https://i.imgur.com/PKzdZGm.png
насьогодні курс єврика відповідає значенню важковагової 200-тижневої середньої змінної, немов завмер у нерішучості - що ж робити далі ?
попереду важка дорога на Північ.
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ЛОБ
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Додано: Чет 11 чер, 2020 21:44
Юрка1
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:36
п. Юрко крім пред'яви має якийсь особистий прогноз? Що вдалося перевірити?
Patrick
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:41
Юрка1 "ахінея" - і без образ ? ))) якшо читаєте, і вам це корисно, ставите вподобайку, до речі, під яким ніком ви хоч раз це зробили, коли полюбляли читати лоба ? а якщо ні, йдете собі далі - ніхто тут на форму нікому нічого не винен все просто. на цьому і закінчимо
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ЛОБ
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:59
ЛОБ Додано: Чет 11 чер, 2020 14:19 написав:
знову вимальовується патерн на доливку чергового траншу у довжину :
https://i.imgur.com/ThfYpPH.png купуємо по ринку 1,1367
- із стопом
1,1320
, цілі росту відкриті
вхід - стоп - без проблем :
https://i.imgur.com/A6HbsFv.png
формально контрольні зони розвернули донизу (червоні риски вказують на курс закриття денної сесії за СМЕ (США, Чикаго))
поточна низхідна тенденція може продовжитися далі, а може знову розвернутися нагору, як це було у кінці Травні якраз перед ростом на 6 великих фігур
тоді НКЗ надавали оманний сигнал, який я особисто вирішив ігнорувати (але ж не звинувачувати при цьому зони у ахінеї)) - зараз на порівняно вищих рівнях дійсно варто бути обережнішим
тож спостерінаємо за розвитком ситуації у пошуках сигналів за основним трендом, волатильність та глибина корекції одночасно наші супротивники та наші союзники.
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ЛОБ
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П'ят 12 чер, 2020 09:58 Zebra