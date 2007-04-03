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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:17
Re: Валютный рынок в мире
И что это получается, 1.14 не пробьем, чтоб я свои 1.5к евро слил страждущим в лонг?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:54
Из-за обвала фонды сегодняшнего. Евро может рвануть за 5 минут на 1.2?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:00
proftpd66
поки що бакс зберігає статус валюти safe-haven : загострення Risk-OFF настроїв та падіння фондового ринку, навпаки, йому тільки на користь
по відношенню до Євро він має зміцнюватися на Risk-OF
але ця функція Змія ось ось може "поламатися" - вічних кореляцій не існує, а ще й Федрезерв взявся за справу
зверніть на реакцію EUR/USD упродовж GFC 2008-09 років
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