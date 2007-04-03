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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 698699700701
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:17

Re: Валютный рынок в мире

И что это получается, 1.14 не пробьем, чтоб я свои 1.5к евро слил страждущим в лонг?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:54

Из-за обвала фонды сегодняшнего. Евро может рвануть за 5 минут на 1.2?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:00

proftpd66

поки що бакс зберігає статус валюти safe-haven : загострення Risk-OFF настроїв та падіння фондового ринку, навпаки, йому тільки на користь

по відношенню до Євро він має зміцнюватися на Risk-OF

але ця функція Змія ось ось може "поламатися" - вічних кореляцій не існує, а ще й Федрезерв взявся за справу

зверніть на реакцію EUR/USD упродовж GFC 2008-09 років
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ЛОБ
 
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  #<1 ... 698699700701
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