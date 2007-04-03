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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:17
Re: Валютный рынок в мире
И что это получается, 1.14 не пробьем, чтоб я свои 1.5к евро слил страждущим в лонг?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:54
Из-за обвала фонды сегодняшнего. Евро может рвануть за 5 минут на 1.2?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:00
proftpd66
поки що бакс зберігає статус валюти safe-haven : загострення Risk-OFF настроїв та падіння фондового ринку, навпаки, йому тільки на користь
по відношенню до Євро він має зміцнюватися на Risk-OFF
але ця функція Змія ось ось може "поламатися" - вічних кореляцій не існує, а ще й Федрезерв взявся за справу
зверніть увагу на динаміку EUR/USD упродовж GFC 2008-09 років
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:09
Как я понимаю, они могут конвертнуть в евро, и взять кредит в 0,1% или облигации с отрицательной ставкой, ждать курс. 1.2-1.6.
Таким образом выиграть . Кредит маржинальный, валюта в евро + спекуляции на фондах . Они заработают на фондовом рынке и ещё получат евро в 1.2-1.6. будет 20-40% годовых жизнь удалась .
Могут срекулить на немецкой фонде .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:16
Re: Валютный рынок в мире
Евро на мой взгляд перекуплен. На какой-то маленькой дистанции он может укрепиться по отношению к USD, но на долгосрочной дистанции опустится ниже 1,10. Проблем в ЕС море, нестабильный состав участников от благополучной Германии до балласта типа Болгарии, Кипра, пострадавшей по максимуму от вируса Италии-Испании и т.д., мигранты, Брексит и т.п. США со своим клубком проблем - протесты, вертолётные деньги, но США - это США, монолит, резервная валют практически всех стран на Земле. Полагаю у них несколько вариантов выхода из проблем. Всё имхо конечно.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:21
pirat-d
ви спочатку знайдіть різницю поміж ЄС та ЄЗ (Єврозоною (19)) - а потім продовжите свою думку
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:24
В евро евро НДС 20%. В цикле производства 60%. Внутренний рынок больше чем в США или такой же . Это может помочь . В США есть налог с продаж, но он маленький и не везде есть .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:35
proftpd66
пропоную вести дискусію з графіками та патернами - максимально ближче до валютних курсів
наші занадто узагальнені міркування можуть не помітно перетворитися на флуд та знизити цінність інформації на гілочці для "конкретних" читачів, що торгують на готівці або маржиналці
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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