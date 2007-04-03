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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:50
Zebra написав:
Евро остался в нисходящем канале. А я так и не слил эти расписки стремного валютного союза.
Ничего страшного. Сольете через какое-то время по 1,35. Заработаете баксов 300
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Weltbuerger
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