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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 699700701702
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:50

  Zebra написав:Евро остался в нисходящем канале. А я так и не слил эти расписки стремного валютного союза.

Ничего страшного. Сольете через какое-то время по 1,35. Заработаете баксов 300 ;)
Weltbuerger
 
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