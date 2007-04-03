Ничего страшного. Сольете через какое-то время по 1,35. Заработаете баксов 300
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:50
Додано: Пон 15 чер, 2020 14:53
За власними спостереженнями Понеділок чи не найгірший день для відкриття позицій (за особистою торговою статистикою)
якщо вже Євро пригальмував та пішов у корекцію, то варто розраховувати на її продовження ще глибше
це може бути здорові 50% первинного імпульсу якраз до трендової похилої (синього кольору) на старих малюночках
імовірно десь в районі десятої фігури 1,10хх
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
|