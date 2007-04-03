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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 699700701702
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:50

  Zebra написав:Евро остался в нисходящем канале. А я так и не слил эти расписки стремного валютного союза.

Ничего страшного. Сольете через какое-то время по 1,35. Заработаете баксов 300 ;)
Weltbuerger
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:53

За власними спостереженнями Понеділок чи не найгірший день для відкриття позицій (за особистою торговою статистикою)

якщо вже Євро пригальмував та пішов у корекцію, то варто розраховувати на її продовження ще глибше

це може бути здорові 50% первинного імпульсу якраз до трендової похилої (синього кольору) на старих малюночках

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png від 19/05

http://imgur.com/G0Ss7OI від 08/06

імовірно десь в районі десятої фігури 1,10хх
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 02:15

1,1213-1,1330

понеділок закрився на хаях, відштовхнувшись від блакитної тижневої контрольної зони

патерн N-подібного вигляду був, але занадто слабенький аби переходити та додавати у довжину

зачекаємо на інший
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  #<1 ... 699700701702
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