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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 699700701702
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:50

  Zebra написав:Евро остался в нисходящем канале. А я так и не слил эти расписки стремного валютного союза.

Ничего страшного. Сольете через какое-то время по 1,35. Заработаете баксов 300 ;)
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:53

За власними спостереженнями Понеділок чи не найгірший день для відкриття позицій (за особистою торговою статистикою)

якщо вже Євро пригальмував та пішов у корекцію, то варто розраховувати на її продовження ще глибше

це може бути здорові 50% первинного імпульсу якраз до трендової похилої (синього кольору) на старих малюночках

https://i.imgur.com/5L3HGHL.png від 19/05

http://imgur.com/G0Ss7OI від 08/06

імовірно десь в районі десятої фігури 1,10хх
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 02:15

1,1213-1,1330

понеділок закрився на хаях, відштовхнувшись від блакитної тижневої контрольної зони

патерн N-подібного вигляду був, але занадто слабенький аби переходити та додавати у довжину

зачекаємо на інший
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 11:51

щодо EUR/USD

знову ледве помітна оку зміна поточної тенденції на висхідну, відскок від тижневої контрольної зони, згалом збереження позитивного технічного малюночку на середньострок вказує на необхідність пошуку точок на вхід у довжину

плани насьогодні - купівля Євро з відкату :

https://i.imgur.com/RvbeeAs.png

не прогноз на зниження, а план дій, якщо курс рухатиметься за схемою "кажан"

всі ці патерни, сигнали, не скінчені очікування потрібні нам задля оптимізації захисного стоп-наказу на вихід із позицій на випадок, коли ринок спростує наші ідеї та піде у протилежному напрямку

як на мене готівкові гравці мають дотримуватися трендової довжини, бо у них стоп зазвичай не входить до робочої практики, позиція накопичується тижнями, а час перебування з відкритими ризиками значно довший

тож варто зберігати ядро своїх позицій (50%) на купівлю з цілями росту до 1,25
періодично фіксуючи частину на (1/4 або 1/3) на локальних максимумах та відновлюючи цю частку з відкату за аглоритмом "вхід - стоп або профіт - перевхід - стоп або профіт"
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:50

є повторний відкат до контрольної зони, де можна спробувати перезайти у лонг :

https://i.imgur.com/UKsVJjD.png

якщо ціна вкотре відскакує від неї, чому ми маємо у чомусь сумніватися ?
є загальна тенденція, дають нормальний корекційний рівень, тісний стоп у 35 піпсів - додаємо черговий транш

купуємо по ринку 1,1245
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:58

на всякий випадок нагадаю критикам, що попередня спроба закінчилася стопом ))
  ЛОБ Додано: Чет 11 чер, 2020 14:19 написав:знову вимальовується патерн на доливку чергового траншу у довжину :

https://i.imgur.com/ThfYpPH.png

купуємо по ринку 1,1367 - із стопом 1,1320, цілі росту відкриті
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