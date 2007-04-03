Ничего страшного. Сольете через какое-то время по 1,35. Заработаете баксов 300
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 14:50
Додано: Пон 15 чер, 2020 14:53
За власними спостереженнями Понеділок чи не найгірший день для відкриття позицій (за особистою торговою статистикою)
якщо вже Євро пригальмував та пішов у корекцію, то варто розраховувати на її продовження ще глибше
це може бути здорові 50% первинного імпульсу якраз до трендової похилої (синього кольору) на старих малюночках
імовірно десь в районі десятої фігури 1,10хх
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 16 чер, 2020 02:15
1,1213-1,1330
понеділок закрився на хаях, відштовхнувшись від блакитної тижневої контрольної зони
патерн N-подібного вигляду був, але занадто слабенький аби переходити та додавати у довжину
зачекаємо на інший
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:51
щодо EUR/USD
знову ледве помітна оку зміна поточної тенденції на висхідну, відскок від тижневої контрольної зони, згалом збереження позитивного технічного малюночку на середньострок вказує на необхідність пошуку точок на вхід у довжину
плани насьогодні - купівля Євро з відкату :
не прогноз на зниження, а план дій, якщо курс рухатиметься за схемою "кажан"
всі ці патерни, сигнали, не скінчені очікування потрібні нам задля оптимізації захисного стоп-наказу на вихід із позицій на випадок, коли ринок спростує наші ідеї та піде у протилежному напрямку
як на мене готівкові гравці мають дотримуватися трендової довжини, бо у них стоп зазвичай не входить до робочої практики, позиція накопичується тижнями, а час перебування з відкритими ризиками значно довший
тож варто зберігати ядро своїх позицій (50%) на купівлю з цілями росту до 1,25
періодично фіксуючи частину на (1/4 або 1/3) на локальних максимумах та відновлюючи цю частку з відкату за аглоритмом "вхід - стоп або профіт - перевхід - стоп або профіт"
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:50
є повторний відкат до контрольної зони, де можна спробувати перезайти у лонг :
якщо ціна вкотре відскакує від неї, чому ми маємо у чомусь сумніватися ?
є загальна тенденція, дають нормальний корекційний рівень, тісний стоп у 35 піпсів - додаємо черговий транш
купуємо по ринку 1,1245
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:58
на всякий випадок нагадаю критикам, що попередня спроба закінчилася стопом ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 17 чер, 2020 21:00
-0,0047
стоп в полпроцента на низковолатильной паре?
так вся прибыль растеряется
И еще минус 0.0035
итого 0.82 минус
продолжим стопиться до победного паритета?
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:37
я не ідеальний трейдер, тому мій стоп не постраждав ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:41
Zebra
а тепер персональна відповідь вам
той, хто підраховує збитки іншого, смакує тільки стопи, але промовчує успіхи опонента
той, хто не здатен на конструктивну дискусію та обговорення ідей, технічних сетапів є нікчемою
зебро - ви нікчема, нажаль
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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