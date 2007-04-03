RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 700701702703
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:00

щодо EUR/USD

після удару до 1,1207 отримали відскок до 1,1261 - зараз бачимо на екрані спо-курс 1,1249

варіянти торгівлі інтрадей або в межах тижня :

https://i.imgur.com/3G9oamT.png

очевидно, з наближенням ціни до кругленької позначки 1,1200 стоп варто розміщувати трошки нижче (по оферу - per Ask) - скажімо 1,1194

черговий розворот поточної тенденції на низхідну погіршує технічний малюночок, можливо через настання сезонного літнього затишшя, зниження економічної активності та продоження карантину частина обсягів просто пішла з ринку фізично

але Контрольні Зони не винні, ринок такий як є - шумів чимало, читається складно

актуалізація середньострокових варіянтів :

https://i.imgur.com/ljlbnmW.png

згадуємо про два основні корекційні варіянти а) (залишається за базовий) та б) (консервативніший з глибшою корекцією до 50%)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10295
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 700701702703
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, ramzes4 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 1410, 1411, 1412
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
14110 1445140
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 12:20
Slx
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5680, 5681, 5682
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
56814 189834827
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 12:19
prodigy
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1934, 1935, 1936
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19357 2368009
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 11:50
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1537)
18.06.2020 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.