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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 700701702703
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:00

щодо EUR/USD

після удару до 1,1207 отримали відскок до 1,1261 - зараз бачимо на екрані курс 1,1249

варіянти торгівлі інтрадей або в межах тижня :

https://i.imgur.com/3G9oamT.png

очевидно, з наближенням ціни до кругленької позначки 1,1200 стоп варто розміщувати трошки нижче (по оферу - per Ask) - скажімо 1,1194

черговий розворот поточної тенденції на низхідну погіршує технічний малюночок, можливо через настання сезонного літнього затишшя, зниження економічної активності та продоження карантину частина обсягів просто пішла з ринку фізично

але Контрольні Зони не винні, ринок такий як є - шумів чимало, читається складно

актуалізація середньострокових варіянтів :

https://i.imgur.com/ljlbnmW.png

згадуємо про два основні корекційні варіянти а) (залишається за базовий) та б) (консервативніший з глибшою корекцією до 50%)
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в мире

Отже спрацював стоп і мінус уже складає в районі однієї фігури - де тут прибуток коли такі збитки на низьковолатильній парі?
Zebra
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