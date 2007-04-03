варіянти торгівлі інтрадей або в межах тижня :
очевидно, з наближенням ціни до кругленької позначки 1,1200 стоп варто розміщувати трошки нижче (по оферу - per Ask) - скажімо 1,1194
черговий розворот поточної тенденції на низхідну погіршує технічний малюночок, можливо через настання сезонного літнього затишшя, зниження економічної активності та продоження карантину частина обсягів просто пішла з ринку фізично
але Контрольні Зони не винні, ринок такий як є - шумів чимало, читається складно
актуалізація середньострокових варіянтів :
згадуємо про два основні корекційні варіянти а) (залишається за базовий) та б) (консервативніший з глибшою корекцією до 50%)