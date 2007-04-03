очевидно, з наближенням ціни до кругленької позначки 1,1200 стоп варто розміщувати трошки нижче (по оферу - per Ask) - скажімо 1,1194
черговий розворот поточної тенденції на низхідну погіршує технічний малюночок, можливо через настання сезонного літнього затишшя, зниження економічної активності та продоження карантину частина обсягів просто пішла з ринку фізично
але Контрольні Зони не винні, ринок такий як є - шумів чимало, читається складно
а тепер продовжимо ... мої персональні торгові рішення не мають особливого значення
п'ятниця, злам тижневої контрольної зони (закриття нижче 1,1221), суттєве погіршення технічного малюночку вказує на необхідність бути обережнішим
позаяк динаміка євро НЕ натякає на відмову від максимумів, якусь голову-плечі, тотальний злив, тощо : елеметарний низхідний корекційний канал у висхідному тренді має закінчитися поверненням до позитивної тенденції
але глибина корекції - питання відкрите, другий "стоп" змушує пересісти на паркан
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.