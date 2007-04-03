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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 700701702703
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:00

щодо EUR/USD

після удару до 1,1207 отримали відскок до 1,1261 - зараз бачимо на екрані курс 1,1249

варіянти торгівлі інтрадей або в межах тижня :

https://i.imgur.com/3G9oamT.png

очевидно, з наближенням ціни до кругленької позначки 1,1200 стоп варто розміщувати трошки нижче (по оферу - per Ask) - скажімо 1,1194

черговий розворот поточної тенденції на низхідну погіршує технічний малюночок, можливо через настання сезонного літнього затишшя, зниження економічної активності та продоження карантину частина обсягів просто пішла з ринку фізично

але Контрольні Зони не винні, ринок такий як є - шумів чимало, читається складно

актуалізація середньострокових варіянтів :

https://i.imgur.com/ljlbnmW.png

згадуємо про два основні корекційні варіянти а) (залишається за базовий) та б) (консервативніший з глибшою корекцією до 50%)
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в мире

Отже спрацював стоп і мінус уже складає в районі однієї фігури - де тут прибуток коли такі збитки на низьковолатильній парі?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:01

Zebra

хочу вас заспокоїти : на зниженні єврика під 1,12 я ще раз додався у довжину
прибравши стопа взагалі - я не ідеальний трейдер, можу собі дозволити

запас по плечу та по маржі у мене є, на стоп я заробив на попередьому рості

не переймайтеся, та не будьте "нік..."
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:17

а тепер продовжимо ... мої персональні торгові рішення не мають особливого значення

п'ятниця, злам тижневої контрольної зони (закриття нижче 1,1221), суттєве погіршення технічного малюночку вказує на необхідність бути обережнішим

позаяк динаміка євро НЕ натякає на відмову від максимумів, якусь голову-плечі, тотальний злив, тощо : елеметарний низхідний корекційний канал у висхідному тренді має закінчитися поверненням до позитивної тенденції

але глибина корекції - питання відкрите, другий "стоп" змушує пересісти на паркан
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:57

EU spokesman: EU leaders end summit without consensus on recovery plan

і ось на цій пустій полові гравці вирішили продати єврика ?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:14

  ЛОБ написав:
EU spokesman: EU leaders end summit without consensus on recovery plan

і ось на цій пустій полові гравці вирішили продати єврика ?

Докупайте, усереднюйтеся, будемо разом по 1.14 - 1.15 продавати.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:51

Торгівельна ідея на купівлю EUR/CAD

buy market at 1,5206 (as monday`s opening) + add Longs from 1,4815 & 1,4700 (on stop-hunting) - with a stop-loss under 1,4650 :

https://i.imgur.com/iseNG1K.jpg
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ЛОБ
 
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  #<1 ... 700701702703
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