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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 701702703704
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 10:11

Scotch
я перестав звертати особливу увагу на прогнози інших банків, це раніше я читав з десяток джерел

мені це заважає та шкодить торгівлі

постійно слідкую за двома скромними командами аналітиків Данске та Нордеа - що виконують роботу краще за усіх голодманів

міг би посперечатися з Голдмансакс щодо бакса, але мені це вже не цікаво : маю свою логіку, аргументи, технічні сетапи та очікування.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:44

щодо EUR/USD

ситуація на 1-годинних інтервалах дозволяє розторгувати різні варіянти в межах низхідного корекційного каналу до імпульсного руху нагору :

https://i.imgur.com/i9UtNTn.png

якщо Євро-бліцкриг одразу не вийшов - то спокійно зачекаємо на прояв ініціативи бичків у Липні
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:58

очікування потужної хвилі девальвації Доляра та падіння фондового ринку США

моє раціо полягає ось у чому : широке коло гравців на глобальних фінансових ринках мають якось приготуватися до американських виборів на початку Листопада - та імовірної втрати влади провальним президентом Трампом

тому логічно було б припустити згортання основних схем позиціювання за ці 4 роки : конвертація традиційних валют фінансування (євро, єни, франка) у доляр з наступною купівлею акцій та фондових індексів США

себто, якщо доляр та американська фонда увесь час зростала за каденцію Трампа, то напередодні виборів ми маємо отримати рух у зворотньому напрямку

звичайно, це грубе припущення, а щодо переоціненого фондового ринку США є й внутрішні вагомі чинники стереоїдного росту, але передвиборчий популізм має закінчитися у будь якому випадку

погано стане усім, постраждають також Євросоюз та Китай з традиційно екпортоорієнтованими економіками, але втілюючи послідовну та передбачувану економічну політику саме вони мають стати острівцями спокою у порівнняні до США

кредитна експанія США досягла свого піку.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:48

щодо USD/UAH

останнім часом у мене складаються погані передчуття щодо нашої ГРИВНІ

і хоч я давненько відійшов від торгівлі USD/UAH на вітчизняному міжбанку та готівці - та суттєво втратив свій фах, але досі ще щось тямлю у довгострокових трендах, ризиках та загрозах

до 2015 року я майже не помилявся з курсом, адекватно передбачаючи усі важливі хвилі знецінення упродовж 2013-15 років після штучного періоду стабільності "по 8" до стабілізації та помірної ревальвації гривні з екстремальних рівней біля 35-40.

повернення у систему внутрішнього капіталу, пряма зовнішня допомога, сприятлива кон'юнктура на світових ринках та притоки "гарячих" грошей упродовж 2016-2019 років - усе це на деякий час нівелювало торгівельний дисбаланс та бюджетні розриви

так ось, очікуваний негативний розвиток подій у США під осінь (від внутрішньополітичного протистояння до економічної рецесії) відерне увагу тамтешніх політиків від підтримки України, чим має скористатися запутінська РФ

а тут іще загострення наших внутрішніх проблем, послаблення позицій президента Зеленського - який з дивовижною точністю повторює помилки Ющенка 2005 року (із звільненям прем'єр-міністра пані Тимошенко і почався розкол та падіння коаліції "помаранчевих")

на додачу найнебезпечніший внутрішній ворог №1 Ахметов (творець лдрн) завдяки сприяння "патріота" Порошенка не тільки уникнув банкрутсва (через схему Роттердам+), а й повернув увесь тотальний вплив SCM-ДТЕК на наш політикум, а ворог №2 Медведчук на російські гроші повернувся у велику політику та бізнес (через контроль над нафтопродуктопровідом Прикарпатзахідтранс)

хронічні проблеми гривні посилюються новими

отже, вихід із гривні, створення запасу ліквідності, захисні активи
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:42

EUR/GBP 0,9100

мої рекомендації на купівлю Євро проти Фунта надавалися місяців зо 3 тому здається на рівні 0,88-0,86

перспективи цього європейського крос-курсу читалися досить легко

ціль - вище паритету 1,00
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:20

Шановний ЛОБ!Очень важно ваше мнение.Как могут повлиять выборы в США на курс EUR/DOL?То есть ослабление доллара зависит от того,будет ли президентом Трамп или Байден?
Scotch
 
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