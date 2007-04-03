очікування потужної хвилі девальвації Доляра та падіння фондового ринку США
моє раціо полягає ось у чому : широке коло гравців на глобальних фінансових ринках мають якось приготуватися до американських виборів на початку Листопада - та імовірної втрати влади провальним президентом Трампом
тому логічно було б припустити згортання основних схем позиціювання за ці 4 роки : конвертація традиційних валют фінансування (євро, єни, франка) у доляр з наступною купівлею акцій та фондових індексів США
себто, якщо доляр та американська фонда увесь час зростала за каденцію Трампа, то напередодні виборів ми маємо отримати рух у зворотньому напрямку
звичайно, це грубе припущення, а щодо переоціненого фондового ринку США є й внутрішні вагомі чинники стереоїдного росту, але передвиборчий популізм має закінчитися у будь якому випадку
погано стане усім, постраждають також Євросоюз та Китай з традиційно екпортоорієнтованими економіками, але втілюючи послідовну та передбачувану економічну політику саме вони мають стати острівцями спокою у порівнняні до США
кредитна експанія США досягла свого піку.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
останнім часом у мене складаються погані передчуття щодо нашої ГРИВНІ
і хоч я давненько відійшов від торгівлі USD/UAH на вітчизняному міжбанку та готівці - та суттєво втратив свій фах, але досі ще щось тямлю у довгострокових трендах, ризиках та загрозах
до 2015 року я майже не помилявся з курсом, адекватно передбачаючи усі важливі хвилі знецінення упродовж 2013-15 років після штучного періоду стабільності "по 8" до стабілізації та помірної ревальвації гривні з екстремальних рівней біля 35-40.
повернення у систему внутрішнього капіталу, пряма зовнішня допомога, сприятлива кон'юнктура на світових ринках та притоки "гарячих" грошей упродовж 2016-2019 років - усе це на деякий час нівелювало торгівельний дисбаланс та бюджетні розриви
так ось, очікуваний негативний розвиток подій у США під осінь (від внутрішньополітичного протистояння до економічної рецесії) відерне увагу тамтешніх політиків від підтримки України, чим має скористатися запутінська РФ
а тут іще загострення наших внутрішніх проблем, послаблення позицій президента Зеленського - який з дивовижною точністю повторює помилки Ющенка 2005 року (із звільненям прем'єр-міністра пані Тимошенко і почався розкол та падіння коаліції "помаранчевих")
на додачу найнебезпечніший внутрішній ворог №1 Ахметов (творець лдрн) завдяки сприяння "патріота" Порошенка не тільки уникнув банкрутсва (через схему Роттердам+), а й повернув увесь тотальний вплив SCM-ДТЕК на наш політикум, а ворог №2 Медведчук на російські гроші повернувся у велику політику та бізнес (через контроль над нафтопродуктопровідом Прикарпатзахідтранс)
хронічні проблеми гривні посилюються новими
отже, вихід із гривні, створення запасу ліквідності, захисні активи
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.