ЛОБ Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:44 написав:ситуація на 1-годинних інтервалах дозволяє розторгувати різні варіянти в межах низхідного корекційного каналу до імпульсного руху нагору :
https://i.imgur.com/i9UtNTn.png
якщо Євро-бліцкриг одразу не вийшов - то спокійно зачекаємо на прояв ініціативи бичків у Липні
1,1200 після дотику до 1,1185
спроби протиснути євро нижче не вщухають - для чого й бичкам змагатися з ведмедиками у силі чи спритності на короткій дистанції ?
цікава для купівлі ціна прийде, тож відпочиваємо та запасаємося жирком ))