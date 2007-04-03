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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 702703704705
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:19

  ЛОБ Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:44 написав:ситуація на 1-годинних інтервалах дозволяє розторгувати різні варіянти в межах низхідного корекційного каналу до імпульсного руху нагору :

https://i.imgur.com/i9UtNTn.png

якщо Євро-бліцкриг одразу не вийшов - то спокійно зачекаємо на прояв ініціативи бичків у Липні

1,1200 після дотику до 1,1185

спроби протиснути євро нижче не вщухають - для чого й бичкам змагатися з ведмедиками у силі чи спритності на короткій дистанції ?

цікава для купівлі ціна прийде, тож відпочиваємо та запасаємося жирком ))
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:21

Рейтинг валют. Самые укрепившиеся и ослабевшие валюты СНГ и Восточной Европы

за июнь
за полгода
за 12 месяцев

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... ng-valyut/

диаграммы
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:09

щодо EUR/USD

Євро-тризуб - де можна розмістити ордери на купівлю єврика :

https://i.imgur.com/huMnpSD.png

різними траншами для готівкового гравця чи інерційного матрацника
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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