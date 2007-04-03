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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:19
1,1200
ЛОБ Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:44 написав:
ситуація на 1-годинних інтервалах дозволяє розторгувати різні варіянти в межах низхідного корекційного каналу до імпульсного руху нагору :https://i.imgur.com/i9UtNTn.png
якщо Євро-бліцкриг одразу не вийшов - то спокійно зачекаємо на прояв ініціативи бичків у Липні
після дотику до 1,1185
спроби протиснути євро нижче не вщухають - для чого й бичкам змагатися з ведмедиками у силі чи спритності на короткій дистанції ?
цікава для купівлі ціна прийде, тож відпочиваємо та запасаємося жирком ))
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:21
Рейтинг валют. Самые укрепившиеся и ослабевшие валюты СНГ и Восточной Европы
за июнь
за полгода
за 12 месяцевhttps://infobank.by/infolinebigview/bel ... ng-valyut/
диаграммы
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:09
Євро-тризуб - де можна розмістити ордери на купівлю єврика : https://i.imgur.com/huMnpSD.png
різними траншами для готівкового гравця чи інерційного матрацника
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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ЛОБ
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- Повідомлень: 10324
- З нами з: 14.12.09
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1043 раз.
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Чет 02 лип, 2020 01:16
Zebra
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