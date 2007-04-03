ринок дозволяє заробити змушуючи порушувати правила : контрольні зони розвернув донизу, бажаного 50% відкату не дав
загрозлива пласка корекція лякає бичків новими лоями, але курс тримається та потихеньку відходить вище
в таких умовах додає впевненості розуміння винятково важливих фундаментальних факторів, зокрема принципів прийняття рішень щодо фіскальної та монетарної політик США та Єврозони
відмінності вказують на послідовність, раціоналізм, передбачуваність, відповідальність, консервативність та виваженість у прийняття рішень євро-чиновниками на противагу американському політичному мапет-шоу
ось чому поміркований довгостроковий інвестор у широкому розумінні має перемикнути свою увагу на привабливість та дешевизну Євро
як на мене, усе що нижче 1,15 по Євро - це дешево, якщо ж нижче 1,10 - дуже дешево, паритет 1 до1 - примарне пугало для інвесторів
тож у діапазоні 1,08-1,13 не варто боятися купувати єврика на довгострок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.