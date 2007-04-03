RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 702703704705
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:19

  ЛОБ Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:44 написав:ситуація на 1-годинних інтервалах дозволяє розторгувати різні варіянти в межах низхідного корекційного каналу до імпульсного руху нагору :

https://i.imgur.com/i9UtNTn.png

якщо Євро-бліцкриг одразу не вийшов - то спокійно зачекаємо на прояв ініціативи бичків у Липні

1,1200 після дотику до 1,1185

спроби протиснути євро нижче не вщухають - для чого й бичкам змагатися з ведмедиками у силі чи спритності на короткій дистанції ?

цікава для купівлі ціна прийде, тож відпочиваємо та запасаємося жирком ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10325
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:21

Рейтинг валют. Самые укрепившиеся и ослабевшие валюты СНГ и Восточной Европы

за июнь
за полгода
за 12 месяцев

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... ng-valyut/

диаграммы
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:09

щодо EUR/USD

Євро-тризуб - де можна розмістити ордери на купівлю єврика :

https://i.imgur.com/huMnpSD.png

різними траншами для готівкового гравця чи інерційного матрацника
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10325
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:31

щодо EUR/USD

1,1325

ринок дозволяє заробити змушуючи порушувати правила : контрольні зони розвернув донизу, бажаного 50% відкату не дав

загрозлива пласка корекція лякає бичків новими лоями, але курс тримається та потихеньку відходить вище

в таких умовах додає впевненості розуміння винятково важливих фундаментальних факторів, зокрема принципів прийняття рішень щодо фіскальної та монетарної політик США та Єврозони

відмінності вказують на послідовність, раціоналізм, передбачуваність, відповідальність, консервативність та виваженість у прийняття рішень євро-чиновниками на противагу американському політичному мапет-шоу

ось чому поміркований довгостроковий інвестор у широкому розумінні має перемикнути свою увагу на привабливість та дешевизну Євро

як на мене, усе що нижче 1,15 по Євро - це дешево, якщо ж нижче 1,10 - дуже дешево, паритет 1 до1 - примарне пугало для інвесторів

тож у діапазоні 1,08-1,13 не варто боятися купувати єврика на довгострок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10325
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 702703704705
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ribakaras і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5846, 5847, 5848
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
58471 190399319
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 15:43
greenozon
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 1494, 1495, 1496
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
14959 1538519
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 15:00
Uppi
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1945, 1946, 1947
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19463 2391050
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 19:28
airmax78

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9446)
06.07.2020 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.