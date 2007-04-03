Валютный рынок в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:19
ЛОБ Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:44 написав:
ситуація на 1-годинних інтервалах дозволяє розторгувати різні варіянти в межах низхідного корекційного каналу до імпульсного руху нагору :
https://i.imgur.com/i9UtNTn.png
якщо Євро-бліцкриг одразу не вийшов - то спокійно зачекаємо на прояв ініціативи бичків у Липні
1,1200
після дотику до
1,1185
спроби протиснути євро нижче не вщухають - для чого й бичкам змагатися з ведмедиками у силі чи спритності на короткій дистанції ?
цікава для купівлі ціна прийде, тож відпочиваємо та запасаємося жирком ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10326
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1052 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:21
Рейтинг валют. Самые укрепившиеся и ослабевшие валюты СНГ и Восточной Европы
за июнь
за полгода
за 12 месяцев
https://infobank.by/infolinebigview/bel ... ng-valyut/
диаграммы
maksimus silvestris
Повідомлень: 318
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:09
Євро-тризуб - де можна розмістити ордери на купівлю єврика :
https://i.imgur.com/huMnpSD.png
різними траншами для готівкового гравця чи інерційного матрацника
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10326
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1052 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:31
1,1325 ринок дозволяє заробити змушуючи порушувати правила : контрольні зони розвернув донизу, бажаного 50% відкату не дав загрозлива пласка корекція лякає бичків новими лоями, але курс тримається та потихеньку відходить вище в таких умовах додає впевненості розуміння винятково важливих фундаментальних факторів, зокрема принципів прийняття рішень щодо фіскальної та монетарної політик США та Єврозони відмінності вказують на послідовність, раціоналізм, передбачуваність, відповідальність, консервативність та виваженість рішень євро-чиновниками на противагу американському політичному мапет-шоу ось чому поміркований довгостроковий інвестор у широкому розумінні має перемикнути свою увагу на привабливість та дешевизну Євро Доляр США дуже скоро за лічені до вборів місяці позбудеться своєї премії за начебто без-ризиковість та навпаки ризикує перейти до фази торгівлі із значним інфляційним дисконтом як на мене, усе що нижче 1,15 по Євро - це дешево, якщо ж нижче 1,10 - дуже дешево, паритет 1 до 1 - примарне пугало для інвесторів тож у діапазоні 1,08-1,13 не варто боятися купувати єврика на довгострок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10326
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1052 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:45
USD/UAH пішов у відкат, але економічна ситуація загалом стає дедалі загрозливішою
На дірку в енергетиці простий плєбс та шпекулі поки не звертають уваги
у Бігуса вийшла чергова серія розслідувань, де на пальцях пояснюється, чому договорняки по зеленій відновлюваній енергетиці та лобізм основних гравців призвели до утворення постійною чорної дірки у державному бюджеті
https://youtu.be/5gzc1IL6jDY
Buy dips USD/UAH ???
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10326
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1052 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:28
Zebra написав:
И что это получается, 1.14 не пробьем
Опять евро не смогло преодолеть 1.14
и я продолжаю сидеть в просадке по нему
они наверно специально торгуют в коридоре ниже, чтоб не дать всем, кто на падении евро в него заходил или усреднялся выйти из него и перехреститься
Zebra
Повідомлень: 8609
З нами з: 21.09.12
Подякував: 898 раз.
Подякували: 1376 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:54
ЛОБ, здравствуйте. Хоть и не совсем в тему, но было бы интересно узнать вкратце Ваше мнение по перспективам золота. Сколько ему еще расти, просядет же когда-нибудь, и до каких уровней? Когда можно было бы прикупить? Как Вы считаете?
Weltbuerger
Повідомлень: 911
З нами з: 04.04.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 94 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
58570
190443939
14987
1543606
19469
2392573