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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 702703704705
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:19

  ЛОБ Додано: П'ят 26 чер, 2020 10:44 написав:ситуація на 1-годинних інтервалах дозволяє розторгувати різні варіянти в межах низхідного корекційного каналу до імпульсного руху нагору :

https://i.imgur.com/i9UtNTn.png

якщо Євро-бліцкриг одразу не вийшов - то спокійно зачекаємо на прояв ініціативи бичків у Липні

1,1200 після дотику до 1,1185

спроби протиснути євро нижче не вщухають - для чого й бичкам змагатися з ведмедиками у силі чи спритності на короткій дистанції ?

цікава для купівлі ціна прийде, тож відпочиваємо та запасаємося жирком ))
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:21

Рейтинг валют. Самые укрепившиеся и ослабевшие валюты СНГ и Восточной Европы

за июнь
за полгода
за 12 месяцев

https://infobank.by/infolinebigview/bel ... ng-valyut/

диаграммы
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:09

щодо EUR/USD

Євро-тризуб - де можна розмістити ордери на купівлю єврика :

https://i.imgur.com/huMnpSD.png

різними траншами для готівкового гравця чи інерційного матрацника
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:31

щодо EUR/USD

1,1325

ринок дозволяє заробити змушуючи порушувати правила : контрольні зони розвернув донизу, бажаного 50% відкату не дав

загрозлива пласка корекція лякає бичків новими лоями, але курс тримається та потихеньку відходить вище

в таких умовах додає впевненості розуміння винятково важливих фундаментальних факторів, зокрема принципів прийняття рішень щодо фіскальної та монетарної політик США та Єврозони

відмінності вказують на послідовність, раціоналізм, передбачуваність, відповідальність, консервативність та виваженість рішень євро-чиновниками на противагу американському політичному мапет-шоу

ось чому поміркований довгостроковий інвестор у широкому розумінні має перемикнути свою увагу на привабливість та дешевизну Євро

Доляр США дуже скоро за лічені до вборів місяці позбудеться своєї премії за начебто без-ризиковість та навпаки ризикує перейти до фази торгівлі із значним інфляційним дисконтом

як на мене, усе що нижче 1,15 по Євро - це дешево, якщо ж нижче 1,10 - дуже дешево, паритет 1 до 1 - примарне пугало для інвесторів

тож у діапазоні 1,08-1,13 не варто боятися купувати єврика на довгострок
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:45

щодо ГРИВНІ

USD/UAH пішов у відкат, але економічна ситуація загалом стає дедалі загрозливішою

На дірку в енергетиці простий плєбс та шпекулі поки не звертають уваги

у Бігуса вийшла чергова серія розслідувань, де на пальцях пояснюється, чому договорняки по зеленій відновлюваній енергетиці та лобізм основних гравців призвели до утворення постійною чорної дірки у державному бюджеті

https://youtu.be/5gzc1IL6jDY

Buy dips USD/UAH ???
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:28

  Zebra написав:И что это получается, 1.14 не пробьем


Опять евро не смогло преодолеть 1.14
и я продолжаю сидеть в просадке по нему
они наверно специально торгуют в коридоре ниже, чтоб не дать всем, кто на падении евро в него заходил или усреднялся выйти из него и перехреститься
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:54

что с золотом

ЛОБ, здравствуйте. Хоть и не совсем в тему, но было бы интересно узнать вкратце Ваше мнение по перспективам золота. Сколько ему еще расти, просядет же когда-нибудь, и до каких уровней? Когда можно было бы прикупить? Как Вы считаете?
Weltbuerger
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:48

Weltbuerger

на гілочці Золото XAU/USD викладено купу графіків з тактичними та довгостроковими цілями

там я постійно ділюся своїми міркуваннями, ідеями, аргументами
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:21

щодо EUR/USD

зранку ми побачили 1,1370 - після мінімумів вівторка на 1,1259

https://i.imgur.com/irhmois.png

закріплення вище 1,1367 означатиме злам тижневої контрольної зони, над якою продавці змушені будуть додавати маржі для утримання коротких позицій та усереднюватися (і знову додавати маржі) - або критися й фіксувати стандартного робочого лося

не зловтішаємося, просто констатуємо факт
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:57

щодо EUR/USD

злив фондового ринку США неодмінно призведе до сплеску волатильності на валютних ринках - чи не зарано говорити консервативним лініям підтримки "прощавай" ?

https://i.imgur.com/pOSI7Tk.png

так, знову йде накопичення обсягів для імовірного прориву нагору
часом різка мінливість котирувань валютних курсів використовується маркет-мейкерами для полювання за стопами зайців-попутників та розкидання ведмежих пасток - усе це для Х-кратної дозаливки позицій по тренду

тож і ми діємо за своїм алгоритом : фіксинг частини лонгів на оновленні локальних хаїв, перевхід з низхідної корекції + залишаємо простір для доливки на зачистці стопів
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ЛОБ
 
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