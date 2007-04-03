USD/UAH пішов у відкат, але економічна ситуація загалом стає дедалі загрозливішою
На дірку в енергетиці простий плєбс та шпекулі поки не звертають уваги
у Бігуса вийшла чергова серія розслідувань, де на пальцях пояснюється, чому договорняки по зеленій відновлюваній енергетиці та лобізм основних гравців призвели до утворення постійною чорної дірки у державному бюджеті
Zebra написав:И что это получается, 1.14 не пробьем
Опять евро не смогло преодолеть 1.14 и я продолжаю сидеть в просадке по нему они наверно специально торгуют в коридоре ниже, чтоб не дать всем, кто на падении евро в него заходил или усреднялся выйти из него и перехреститься
ЛОБ, здравствуйте. Хоть и не совсем в тему, но было бы интересно узнать вкратце Ваше мнение по перспективам золота. Сколько ему еще расти, просядет же когда-нибудь, и до каких уровней? Когда можно было бы прикупить? Как Вы считаете?
закріплення вище 1,1367 означатиме злам тижневої контрольної зони, над якою продавці змушені будуть додавати маржі для утримання коротких позицій та усереднюватися (і знову додавати маржі) - або критися й фіксувати стандартного робочого лося
не зловтішаємося, просто констатуємо факт
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
так, знову йде накопичення обсягів для імовірного прориву нагору часом різка мінливість котирувань валютних курсів використовується маркет-мейкерами для полювання за стопами зайців-попутників та розкидання ведмежих пасток - усе це для Х-кратної дозаливки позицій по тренду
тож і ми діємо за своїм алгоритом : фіксинг частини лонгів на оновленні локальних хаїв, перевхід з низхідної корекції + залишаємо простір для доливки на зачистці стопів
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.