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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 703704705706
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:20

побачили сьогодні 1,1408 після 1,1255 у понеділок

хтось вже говорить про розширену формацію на 1-годинних інтервалах - мовляв, гравці у нерішучості, перспективи єврика туманні, попереду невизначеність - я, примруживши одне око, нічого такого не бачу ))

Євро просто приречений на ріст

злам тижневої контрольної зони на закритті вище 1,1367 додасть упевненості у подальшому висхідному просуванні з найближчими цілями на 1,1500 : маржу ведмедиків бички з'їли - давайте ще
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:43

1,1423

лишень на 1 піпс перебили Червневий максимум, але факт

далі буде
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:06

ЛОБ Якщо досягнемо 1.15 та закріпимося там - далі буде цікаво.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:51

Patrick

мені цікаво стане над 1,2555

позначка 1,15 перебуває на відстані простягнутої руки - в межах тижневого середнього ходу
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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