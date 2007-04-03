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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 22:20
побачили сьогодні 1,1408 після 1,1255 у понеділок
хтось вже говорить про розширену формацію на 1-годинних інтервалах - мовляв, гравці у нерішучості, перспективи єврика туманні, попереду невизначеність - я, примруживши одне око, нічого такого не бачу ))
Євро просто приречений на ріст
злам тижневої контрольної зони на закритті вище 1,1367 додасть упевненості у подальшому висхідному просуванні з найближчими цілями на 1,1500 : маржу ведмедиків бички з'їли - давайте ще
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:43
1,1423
лишень на 1 піпс перебили Червневий максимум, але факт
далі буде
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:06
ЛОБ Якщо досягнемо 1.15 та закріпимося там - далі буде цікаво.
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Patrick
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:51
Patrick
мені цікаво стане над 1,2555
позначка 1,15 перебуває на відстані простягнутої руки - в межах тижневого середнього ходу
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