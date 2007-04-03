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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 лип, 2020 22:20
побачили сьогодні 1,1408 після 1,1255 у понеділок
хтось вже говорить про розширену формацію на 1-годинних інтервалах - мовляв, гравці у нерішучості, перспективи єврика туманні, попереду невизначеність - я, примруживши одне око, нічого такого не бачу ))
Євро просто приречений на ріст
злам тижневої контрольної зони на закритті вище 1,1367 додасть упевненості у подальшому висхідному просуванні з найближчими цілями на 1,1500 : маржу ведмедиків бички з'їли - давайте ще
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ЛОБ
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:43
1,1423
лишень на 1 піпс перебили Червневий максимум, але факт
далі буде
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Додано: Сер 15 лип, 2020 11:06
ЛОБ Якщо досягнемо 1.15 та закріпимося там - далі буде цікаво.
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Patrick
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:51
Patrick
мені цікаво стане над 1,2555
позначка 1,15 перебуває на відстані простягнутої руки - в межах тижневого середнього ходу
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:53
Уважаемый ЛОБ!Слушал вебинар Степана Демуры,он считает,что Евро после примерно 1.15 полетит вниз вплоть до 0.75,а уже потом доллар сильно девльвирует.Возможен такой сценарий?Он прогнозирует,что США обьявят дефолт,может года через 2.Интересно Ваше мнение.
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Scotch
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