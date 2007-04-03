RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 703704705706
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 22:20

побачили сьогодні 1,1408 після 1,1255 у понеділок

хтось вже говорить про розширену формацію на 1-годинних інтервалах - мовляв, гравці у нерішучості, перспективи єврика туманні, попереду невизначеність - я, примруживши одне око, нічого такого не бачу ))

Євро просто приречений на ріст

злам тижневої контрольної зони на закритті вище 1,1367 додасть упевненості у подальшому висхідному просуванні з найближчими цілями на 1,1500 : маржу ведмедиків бички з'їли - давайте ще
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10348
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:43

1,1423

лишень на 1 піпс перебили Червневий максимум, але факт

далі буде
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10348
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:06

ЛОБ Якщо досягнемо 1.15 та закріпимося там - далі буде цікаво.
Patrick
 
Повідомлень: 908
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:51

Patrick

мені цікаво стане над 1,2555

позначка 1,15 перебуває на відстані простягнутої руки - в межах тижневого середнього ходу
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10348
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:53

Уважаемый ЛОБ!Слушал вебинар Степана Демуры,он считает,что Евро после примерно 1.15 полетит вниз вплоть до 0.75,а уже потом доллар сильно девльвирует.Возможен такой сценарий?Он прогнозирует,что США обьявят дефолт,может года через 2.Интересно Ваше мнение.
Scotch
 
Повідомлень: 646
З нами з: 01.08.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:21

Scotch

я не слідкую за прогнозами Степана Демури, хоча поважаю його за громадянську позицію критики путінського режиму та несприйняття агресії проти України

одразу можу сказати, що на фінансових ринках може статися усе що завгодно : і курс Євро/Доляра по 0,75 - і курс 1,50, чи й 2,50 :!:

фінансова інженерія штучного ціноутворення, алгоритмічна торгівля, зрештою помилки чи технінічні збої у роботі бірж здатні перевернути наше уявлення про Фінансовий Світ

але можна спробувати розібратися із зловісницькими пророкуваннями Демури по пунктах
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10348
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:20

Отже, з ваших слів можу сформулювати наступні тези С.Демури :

1. Курс EUR/USD 0,75 після досягнення 1,15
2. Подальша девальвація USD з видноколом у 2 роки.
3. Дефолт США.

1. На цей пункт я вже давав розгорнуту відповідь декілька разів.
Як на мене основна причина знецінення доляра США у падінні базових % ставок - найголовнішого комплексного фактору курсоутворення на валютному ринку Forex.

Довгий час попри накопичення економічних проблем (хронічні подвійні бюджетний та торговий дефіцити) бакс залишався королем Carry Trade через порівняно вищі проценті ставки.

Після урізання Федрезервом 15 Березня цільової ставки по федеральних фондах "овернайт" до 0-0,25% (рівно рік тому у Липні 2019-го ставка ще була 2,25-2,50%) бакс позбавився останньої своєі переваги - у вискоих номінальних % савках.

Далі, з настанням економічної рецесії внаслідок провального президентства Трампа запровадження ФРС США політики контролю кривої доходності YCC (Yield Curve Control) з перспективами зниження ставок нижче НУЛЯ до кінця поточного року - це практично невідворотня реальність.

Якщо торгівельні потоки негативні для USD - та позитивні для EUR - то хто ж цей всесильний грошовитий дурень (або їх організоване співтовариство ?), що сцятиме проти вітру купуючи бакс, що має усі економічні підстави знецінюватися ???

Тому можемо зробити висновок, що справжня трендова ціль після торкання 1,15 - 1,25 і вище на 1,40. А 0,75 можливо винятково як торгова помилка на 1 ніч під час зверхекстремальної волатильності, не більше.

2. Не бачу суперечностей із Степаном ))

3. Центробанки усього Світу знайшли як їм здається "вічний" двигун економічного росту та навіть засіб від пандемій короновірусу - пряма монетизація державного боргу та різноманітні програми QE аж до викупу облігацій корпоративного сектору (на черзі і акцій).

Дефолт - як одностороння офіційна відмова від обслуговування та погашення власних боргів одразу втратив свою актуальність.

Аргентина (чи хтось інший) може вдаватися до дефолту за своїми зовнішніми боргами у доларах, а для США у цьому немає ніякого сенсу.

Інша справа, що різновідом дефолту США може стати конфіскація фізичного золота, заборона на торгівлю за бакс "паперових" дорогоцінних металів, обмеження ви виключення з відкртих біржових торгів ще якогось класу активів.

Мова йде про уведення режиму контролю за рухом капіталу із/в США та втрату доляром США окремих ознак вільноконвертованості.

Це також здається мені насьогодні передчасним та неімовірним.

А ось прискорення споживчої інфляції (до двозначних темпів гіперінфляції), скорочення програм медичного страхування, пенсійного забезпечення - також як спосіб державного дефолту - цілком можливе.

Ще один "гібридний" дефолт - банкрутство якоїсь великої транснаціональної корпорації США, обласканої урядовими замовленнями та дотаціями, зокрема у оборонній галузі (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics). Або банку чи інвестиційної компанії (Goldman Sacks, BlackRock) із накопиченим у своєму портфелі сміття у вигляді іпотечних та державних облігацій.

До речі, Tesla - структурний банкрут. Не відомо скільки компаній банкрутів-привидів відкриється з настанням рецесії.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10348
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:36

щодо EUR/USD

EUR/USD, h1 - слідуємо за поточною тенденцією :

https://i.imgur.com/rKVPVM1.png

не бачу протиріч між технікою, настроями та фундаментом
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10348
З нами з: 14.12.09
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 703704705706
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Teo і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5943, 5944, 5945
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
59449 190766542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 12:48
Амвросий
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 1518, 1519, 1520
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
15196 1579332
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 12:13
Вкладчик1234
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19480 2400904
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 17:16
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.