Додано: Чет 16 лип, 2020 11:20

Отже, з ваших слів можу сформулювати наступні тези С.Демури :



1. Курс EUR/USD 0,75 після досягнення 1,15

2. Подальша девальвація USD з видноколом у 2 роки.

3. Дефолт США.



1. На цей пункт я вже давав розгорнуту відповідь декілька разів.

Як на мене основна причина знецінення доляра США у падінні базових % ставок - найголовнішого комплексного фактору курсоутворення на валютному ринку Forex.



Довгий час попри накопичення економічних проблем (хронічні подвійні бюджетний та торговий дефіцити) бакс залишався королем Carry Trade через порівняно вищі проценті ставки.



Після урізання Федрезервом 15 Березня цільової ставки по федеральних фондах "овернайт" до 0-0,25% (рівно рік тому у Липні 2019-го ставка ще була 2,25-2,50%) бакс позбавився останньої своєі переваги - у вискоих номінальних % савках.



Далі, з настанням економічної рецесії внаслідок провального президентства Трампа запровадження ФРС США політики контролю кривої доходності YCC (Yield Curve Control) з перспективами зниження ставок нижче НУЛЯ до кінця поточного року - це практично невідворотня реальність.



Якщо торгівельні потоки негативні для USD - та позитивні для EUR - то хто ж цей всесильний грошовитий дурень (або їх організоване співтовариство ?), що сцятиме проти вітру купуючи бакс, що має усі економічні підстави знецінюватися ???



Тому можемо зробити висновок, що справжня трендова ціль після торкання 1,15 - 1,25 і вище на 1,40 . А 0,75 можливо винятково як торгова помилка на 1 ніч під час зверхекстремальної волатильності, не більше.



2. Не бачу суперечностей із Степаном ))



3. Центробанки усього Світу знайшли як їм здається "вічний" двигун економічного росту та навіть засіб від пандемій короновірусу - пряма монетизація державного боргу та різноманітні програми QE аж до викупу облігацій корпоративного сектору (на черзі і акцій).



Дефолт - як одностороння офіційна відмова від обслуговування та погашення власних боргів одразу втратив свою актуальність.



Аргентина (чи хтось інший) може вдаватися до дефолту за своїми зовнішніми боргами у доларах, а для США у цьому немає ніякого сенсу.



Інша справа, що різновідом дефолту США може стати конфіскація фізичного золота, заборона на торгівлю за бакс "паперових" дорогоцінних металів, обмеження ви виключення з відкртих біржових торгів ще якогось класу активів.



Мова йде про уведення режиму контролю за рухом капіталу із/в США та втрату доляром США окремих ознак вільноконвертованості.



Це також здається мені насьогодні передчасним та неімовірним.



А ось прискорення споживчої інфляції (до двозначних темпів гіперінфляції), скорочення програм медичного страхування, пенсійного забезпечення - також як спосіб державного дефолту - цілком можливе.



Ще один "гібридний" дефолт - банкрутство якоїсь великої транснаціональної корпорації США, обласканої урядовими замовленнями та дотаціями, зокрема у оборонній галузі (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics). Або банку чи інвестиційної компанії (Goldman Sacks, BlackRock) із накопиченим у своєму портфелі сміття у вигляді іпотечних та державних облігацій.



До речі, Tesla - структурний банкрут. Не відомо скільки компаній банкрутів-привидів відкриється з настанням рецесії.

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