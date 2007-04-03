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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:13

R_1

немає якогось одного джерела або сайту

це постійний потік різноманітної інформації : рішень державних органів, офіційної статистики, суспільно-політичних подій

але навіть за досконалого володіння інформацією немає ніякої гарантії
успіху у прийнятті інвестиційних рішень через складність та нелінійсть сучасних фінансових ринків

читайте форум ))
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:22

без графіків

мої скромні очікування на поточний тиждень - перевершити річний реакційний максимум від 09 Березня біля 1,1494

що декілька місяців змушував громаду трейдерів вважати цей підскок випадковим епізодом, оманним походом за стопами, себто тупим "розводняком"

тільки після формального оновлення 1,1494-1,1500 технічні аналітики у своїй більшості розпочнуть ставити висхідні цілі росту Євро у напрямку 1,20-1,25

а натовп розпочне чесати потилицю, шукати якісь підказки, заглядати (далі свого носа)) у календар - будувати робочі плани на Осінь-2020.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:24

Шановний пане ЛОБ!

Дуже цікавить фунт стерлінгів. Що Ви можете сказати по його найближчому зросту чи падінні? Дякую.
Іванна
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:46

Іванна

нажаль, я не розумію ваше запитання. воно не сформульоване

вкажіть будь ласка :
- інвестиційну ціль (короткострокові спекуляції, заощадження, необхідність купівлі фунтів для поїздки до UK),
- інструмент (готівка для фізиків, безготівка для юр особи, маржинальний рахунок, товарні операції)
- термін, терміновість.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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