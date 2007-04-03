нажаль, я не розумію ваше запитання. воно не сформульоване
вкажіть будь ласка : - інвестиційну ціль (короткострокові спекуляції, заощадження, необхідність купівлі фунтів для поїздки до UK), - інструмент (готівка для фізиків, безготівка для юр особи, маржинальний рахунок, товарні операції) - термін, терміновість.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
колись у середині 2000-х він був темною конячкою, потім моїм фаворитом, вдалося навіть заробити на ньому (багато) грошенят, але згодом він показав свій непередбачуваний норов завдяки інсайдерській грі британців на своїй національній валюті
формально GBP також має технічні перспективи росту проти USD послідовно 1,35-1,41 та аж до 1,50 - але фактичний статус квазі-USD до решти європейський валют змусить його безнадійно відставати завдяки негативній динаміці у крос-курсах до Євро та євро-мажорів
водночас нічого не заважає кобелю зробити потрійну витруску зайців-пасажирів на загостренні хронічних проблем вже після Брекзіту до тесту 1,14ХХ :