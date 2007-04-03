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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:13

R_1

немає якогось одного джерела або сайту

це постійний потік різноманітної інформації : рішень державних органів, офіційної статистики, суспільно-політичних подій

але навіть за досконалого володіння інформацією немає ніякої гарантії
успіху у прийнятті інвестиційних рішень через складність та нелінійсть сучасних фінансових ринків

читайте форум ))
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:22

без графіків

мої скромні очікування на поточний тиждень - перевершити річний реакційний максимум від 09 Березня біля 1,1494

що декілька місяців змушував громаду трейдерів вважати цей підскок випадковим епізодом, оманним походом за стопами, себто тупим "розводняком"

тільки після формального оновлення 1,1494-1,1500 технічні аналітики у своїй більшості розпочнуть ставити висхідні цілі росту Євро у напрямку 1,20-1,25

а натовп розпочне чесати потилицю, шукати якісь підказки, заглядати (далі свого носа)) у календар - будувати робочі плани на Осінь-2020.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:24

Шановний пане ЛОБ!

Дуже цікавить фунт стерлінгів. Що Ви можете сказати по його найближчому зросту чи падінні? Дякую.
Іванна
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:46

Іванна

нажаль, я не розумію ваше запитання. воно не сформульоване

вкажіть будь ласка :
- інвестиційну ціль (короткострокові спекуляції, заощадження, необхідність купівлі фунтів для поїздки до UK),
- інструмент (готівка для фізиків, безготівка для юр особи, маржинальний рахунок, товарні операції)
- термін, терміновість.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:23

щодо ФУНТА

спекуляції з Фунтом - небезпечна гра з нульовим результатом у найкращому випадку - це не мій прогноз, а гіркий 20-ти річний досвід торгівлі цією валютою :

GBP/USD, weekly - https://i.imgur.com/Yah6X3j.png

колись у середині 2000-х він був темною конячкою, потім моїм фаворитом, вдалося навіть заробити на ньому (багато) грошенят, але згодом він показав свій непередбачуваний норов завдяки інсайдерській грі британців на своїй національній валюті

формально GBP також має технічні перспективи росту проти USD послідовно 1,35-1,41 та аж до 1,50 - але фактичний статус квазі-USD до решти європейський валют змусить його безнадійно відставати завдяки негативній динаміці у крос-курсах до Євро та євро-мажорів

водночас нічого не заважає кобелю зробити потрійну витруску зайців-пасажирів на загостренні хронічних проблем вже після Брекзіту до тесту 1,14ХХ :

GBP/USD, daily - https://i.imgur.com/T0OUxDO.png

тому я закликаю відмовитися від короткострокових шпекуляцій з кабелем, зосередившись на євро або інших європейських валютах (SEK, NOK)

а усі поточні операції з фунтом закривати по чім є не переймаючись чиїмось прогнозами.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:48

ЛОБ
Доброго дня!
Як на Вашу думку зміниться пара євро/долар у зв'язку з погодженням плану порятунку економіки на 1,8 трлн євро? Які Ваші прогнози на найближчий місяць пари євро/долар?

Дякую.
tolan2006
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:49

щодо EUR/GBP

враховуючи хронічні економічні негаразди Британії, що практично на 100% тотожні до проблем США, GBP має невтішні перспективи послаблення до EUR :

https://i.imgur.com/bebXZKE.png

як на мене усі середньострокові інвестиційні плани (1-3 роки) щодо кабеля варто відкаласти до моменту досягнення паритету 1 до 1 до Євро.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:32

щодо EUR/USD

змінна тактика в межах не змінної стратегії :

https://i.imgur.com/lqpt9Gt.jpg
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ЛОБ
 
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