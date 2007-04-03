Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:13
R_1 немає якогось одного джерела або сайту це постійний потік різноманітної інформації : рішень державних органів, офіційної статистики, суспільно-політичних подій але навіть за досконалого володіння інформацією немає ніякої гарантії успіху у прийнятті інвестиційних рішень через складність та нелінійсть сучасних фінансових ринків читайте форум ))
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ЛОБ
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:22
без графіків
мої скромні очікування на поточний тиждень - перевершити річний реакційний максимум від 09 Березня біля 1,1494 що декілька місяців змушував громаду трейдерів вважати цей підскок випадковим епізодом, оманним походом за стопами, себто тупим "розводняком" тільки після формального оновлення технічні аналітики у своїй більшості розпочнуть ставити висхідні цілі росту Євро у напрямку 1,1494-1,1500 1,20-1,25 а натовп розпочне чесати потилицю, шукати якісь підказки, заглядати (далі свого носа)) у календар - будувати робочі плани на Осінь-2020.
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ЛОБ
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:24
Дуже цікавить фунт стерлінгів. Що Ви можете сказати по його найближчому зросту чи падінні? Дякую.
Іванна
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:46
Іванна нажаль, я не розумію ваше запитання. воно не сформульоване вкажіть будь ласка : - інвестиційну ціль (короткострокові спекуляції, заощадження, необхідність купівлі фунтів для поїздки до UK), - інструмент (готівка для фізиків, безготівка для юр особи, маржинальний рахунок, товарні операції) - термін, терміновість.
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ЛОБ
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Додано: Вів 21 лип, 2020 11:23
спекуляції з Фунтом - небезпечна гра з нульовим результатом у найкращому випадку - це не мій прогноз, а гіркий 20-ти річний досвід торгівлі цією валютою :
GBP/USD, weekly -
https://i.imgur.com/Yah6X3j.png
колись у середині 2000-х він був темною конячкою, потім моїм фаворитом, вдалося навіть заробити на ньому (багато) грошенят, але згодом він показав свій непередбачуваний норов завдяки інсайдерській грі британців на своїй національній валюті
формально GBP також має технічні перспективи росту проти USD послідовно
1,35-1,41 та аж до 1,50
- але фактичний статус квазі-USD до решти європейський валют змусить його безнадійно відставати завдяки негативній динаміці у крос-курсах до Євро та євро-мажорів
водночас нічого не заважає кобелю зробити потрійну витруску зайців-пасажирів на загостренні хронічних проблем вже після Брекзіту до тесту
1,14ХХ
:
GBP/USD, daily -
https://i.imgur.com/T0OUxDO.png
тому я закликаю відмовитися від короткострокових шпекуляцій з кабелем, зосередившись на євро або інших європейських валютах (SEK, NOK)
а усі поточні операції з фунтом закривати по чім є не переймаючись чиїмось прогнозами.
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ЛОБ
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Додано: Вів 21 лип, 2020 11:48
ЛОБ Доброго дня! Як на Вашу думку зміниться пара євро/долар у зв'язку з погодженням плану порятунку економіки на 1,8 трлн євро? Які Ваші прогнози на найближчий місяць пари євро/долар? Дякую.
tolan2006
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Додано: Вів 21 лип, 2020 11:49
враховуючи хронічні економічні негаразди Британії, що практично на 100% тотожні до проблем США, GBP має невтішні перспективи послаблення до EUR :
https://i.imgur.com/bebXZKE.png
як на мене усі середньострокові інвестиційні плани (1-3 роки) щодо кабеля варто відкаласти
до моменту досягнення паритету 1 до 1 до Євро
.
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ЛОБ
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Додано: Вів 21 лип, 2020 12:32
змінна тактика в межах не змінної стратегії :
https://i.imgur.com/lqpt9Gt.jpg
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ЛОБ
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:00
tolan2006 Новини про погодження всередині Єврозони чи Євросоюзу якихось планів "спасіння" економіки є тригером чергової хвилі росту Євро Причини - набагато ширші, погортайте сторінки на цій гілочці про цілі росту також є
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ЛОБ
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:57
1,1539 план на тиждень виконано вже у вівторок : є новий Максимум 2020 Року зазаначу, востаннє на таких рівнях єврик торгувався у Січні 2019-го.
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ЛОБ
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