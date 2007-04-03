Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 23:25
EUR/USD, daily :
https://i.imgur.com/V57K8BE.png
зараз рісля важливого оновлення річних максимумів бажано не вишукувати розворот (їх буде декілька) та не ставати у шорт, намагаючись вичепити локальний хай проїхатись на корекції донизу
просто примусово перемкнути свої рефлекси та мозок аби послідовно купувати/доливати у довжину з будь яких корекційних відкатів
відтепер до найбільш затятих євро-скептиків мають поступово доходити якісні зміни на технічних графіках
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:54
Волатильність - різка мінливість курсів - повертається на ринки FOREX. Найзапекліший ворог трейдера саме волатильність. А найкращий - Тренд. Наголошую на необхідності дотримуватися ризик та мані-менеджменту.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:22
ЛОБ Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26 написав:
подальше звуження різниці у % довгострокових ставках поміж USD vs EUR має забезпечити помірне відновлення курсу Євро :
https://imgur.com/gallery/dTpIh3D
імовірно 4-те урізання у циклі коригування Федрезервом ставок нижче - у грудні чи в березні ? - сигналізуватиме навіть впертим доляровим бичкам, що треба пакувати валізи
загальновідомо, що саме довгострокові % ставки є надійним та сталим курсовим чинником динаміки курсів валют на тривалому горизонті.
ЛОБ Додано: Суб 22 лют, 2020 23:22 написав:
% ставки й курси ходять разом :
https://i.imgur.com/z1sMFlP.png
а періоди розбіжностей між ними рано чи пізно закінчуються
якщо різниця у ставках на користь бакса звужується (з листопалда 2018 року !!!), то й курс бакса має розвернутися й піти донизу - а EUR/USD на зміцнення
ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 17:31 написав:
попри екстремальну ринкову волатильність USD слідуватиме за % ставками :
https://i.imgur.com/FnmqpA5.png
малюночок без якихось зайвих емоцій та антипатій вказує саме
ДОНИЗУ ЛОБ Додано: Вів 28 кві, 2020 21:55 написав:
листопад 2019 - квітень 2020 - європатріоти чекатимуть скільки треба :
https://i.imgur.com/zAbF9ak.png
якщо спред звузився на 170 пунктів (більше ніж на 1,70% річних), то й курс бакса (USD/EUR) якось вже підкорегується донизу за спредом - відповідно євробакс (EUR/USD) нагору
аргументи не змінні.
ЛОБ Додано: Вів 19 тра, 2020 21:24 написав:
мої думки щодо майбутнього тренду ЄВРО базуються на динаміці % ставок EUR & USD
потенціал падіння USD vs EUR тільки на звуженні ринкових % ставок простягається з поточного значення 0,91 (за прямим котируванням) і щонайменше до 0,80 - а це принаймі 14%
https://i.imgur.com/bNbjK1W.png курс USD/EUR 0,80 (0,8 EUR за 1 USD) = EUR/USD 1,25
у випадку запровадження ФРС США від'ємної цільової % ставки по федеральних фондах низхідний тренд по баксу з вееликою імовірністю перевершить цю попередню оцінку
навіть за умови незмінних базових % ставок у США та Єврозоні :
https://i.imgur.com/UWpVZYS.png
дорога Зеленому Змієві на Південь.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:32
для конструктивної критики та аналізу торгових рішень :
EUR/USD, h1 -
https://i.imgur.com/ppVncct.png
на малюночку позначено дати рекомендацій та цінові рівні (із стопами))
переважна більшість угод по ринку за поточним курсом, а не заднім числом
практично усі із заначеним стопом, щоправда, два останні були анонсовані в порушення системи (стоп тимчасово знято).
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