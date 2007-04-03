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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:25

щодо EUR/USD

EUR/USD, daily : https://i.imgur.com/V57K8BE.png

зараз рісля важливого оновлення річних максимумів бажано не вишукувати розворот (їх буде декілька) та не ставати у шорт, намагаючись вичепити локальний хай проїхатись на корекції донизу

просто примусово перемкнути свої рефлекси та мозок аби послідовно купувати/доливати у довжину з будь яких корекційних відкатів

відтепер до найбільш затятих євро-скептиків мають поступово доходити якісні зміни на технічних графіках
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:54

Волатильність - різка мінливість курсів - повертається на ринки FOREX.

Найзапекліший ворог трейдера саме волатильність. А найкращий - Тренд.

Наголошую на необхідності дотримуватися ризик та мані-менеджменту.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:22

  ЛОБ Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26 написав:подальше звуження різниці у % довгострокових ставках поміж USD vs EUR має забезпечити помірне відновлення курсу Євро :

https://imgur.com/gallery/dTpIh3D

імовірно 4-те урізання у циклі коригування Федрезервом ставок нижче - у грудні чи в березні ? - сигналізуватиме навіть впертим доляровим бичкам, що треба пакувати валізи

загальновідомо, що саме довгострокові % ставки є надійним та сталим курсовим чинником динаміки курсів валют на тривалому горизонті.

  ЛОБ Додано: Суб 22 лют, 2020 23:22 написав:% ставки й курси ходять разом : https://i.imgur.com/z1sMFlP.png

а періоди розбіжностей між ними рано чи пізно закінчуються

якщо різниця у ставках на користь бакса звужується (з листопалда 2018 року !!!), то й курс бакса має розвернутися й піти донизу - а EUR/USD на зміцнення

  ЛОБ Додано: Сер 04 бер, 2020 11:16 написав:СИЛА % СТАВОК у ДІЇ - https://tvc-invdn-com.akamaized.net/dat ... 70a79d.png
(EUR/USD сходив було на 1,1495)

  ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 17:31 написав:попри екстремальну ринкову волатильність USD слідуватиме за % ставками :
https://i.imgur.com/FnmqpA5.png
малюночок без якихось зайвих емоцій та антипатій вказує саме ДОНИЗУ

  ЛОБ Додано: Вів 28 кві, 2020 21:55 написав:листопад 2019 - квітень 2020 - європатріоти чекатимуть скільки треба :
https://i.imgur.com/zAbF9ak.png

якщо спред звузився на 170 пунктів (більше ніж на 1,70% річних), то й курс бакса (USD/EUR) якось вже підкорегується донизу за спредом - відповідно євробакс (EUR/USD) нагору

аргументи не змінні.

  ЛОБ Додано: Вів 19 тра, 2020 21:24 написав:мої думки щодо майбутнього тренду ЄВРО базуються на динаміці % ставок EUR & USD

потенціал падіння USD vs EUR тільки на звуженні ринкових % ставок простягається з поточного значення 0,91 (за прямим котируванням) і щонайменше до 0,80 - а це принаймі 14%

https://i.imgur.com/bNbjK1W.png

курс USD/EUR 0,80 (0,8 EUR за 1 USD) = EUR/USD 1,25

у випадку запровадження ФРС США від'ємної цільової % ставки по федеральних фондах низхідний тренд по баксу з вееликою імовірністю перевершить цю попередню оцінку

навіть за умови незмінних базових % ставок у США та Єврозоні :

https://i.imgur.com/UWpVZYS.png

дорога Зеленому Змієві на Південь.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:32

щодо EUR/USD

для конструктивної критики та аналізу торгових рішень :

EUR/USD, h1 - https://i.imgur.com/ppVncct.png

на малюночку позначено дати рекомендацій та цінові рівні (із стопами))
переважна більшість угод по ринку за поточним курсом, а не заднім числом
практично усі із заначеним стопом, щоправда, два останні були анонсовані в порушення системи (стоп тимчасово знято).
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:28

1,1583
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:50

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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:00

щодо EUR/USD

... коли курс Євро був 1,0840

  ЛОБ Додано: Сер 25 бер, 2020 13:52 написав:розглядати довгострокові графіки валютних пар під час карантину одне з додаткових естетичних задоволень нового часу :

https://i.imgur.com/C3maZ9W.png - на тижневих інтервалах

https://i.imgur.com/kT2evDQ.png - на денних

а якщо ще й помалювати самому :

https://i.imgur.com/9RehVHo.jpg :idea: :idea: :idea:
(цей малюночок ризикує стати моїм хітом))

виникають сміливі цілі росту після неминучого пробиття низхідної трендової похилої лінії.
1,15 чи 1,25 ? => 1,40
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:50

Re: Валютный рынок в мире

Конвертнул евро в доллары.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:58

  Zebra написав:Конвертнул евро в доллары.

Кстати, я продал все свои доллары по 48 и сейчас сижу в рублях ;) обратно откуплюсь по 41 через месяц. Запомните этот твит ))))
montagvide
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:26

  montagvide написав:
  Zebra написав:Конвертнул евро в доллары.

Кстати, я продал все свои доллары по 48 и сейчас сижу в рублях ;) обратно откуплюсь по 41 через месяц. Запомните этот твит ))))

Я вообще то фиксанул безубыток + пол процента свыше.
Все европатриоты покупают его по разной цене, но большинство потом сдает в убыток.
Волатильность низкая, как инструмент для инвестиций вообще ниочем. Зря потраченное время на просадку.
Zebra
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